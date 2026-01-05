Mahmut Bıyıklı'dan Ahmet Taş İçin Taziye Mesajı

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Kayseri Gönüllü Teşekküller Başkanı Ahmet Taş'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Mahmut Bıyıklı'dan Ahmet Taş İçin Taziye Mesajı

Bıyıklı, mesajında Ahmet Taş’ın hayatını hayra, gönüllülüğe ve mazlumların sesine ses olmaya adadığını belirterek, onun sessiz ama derin izler bırakan bir sivil toplum önderi olduğunu ifade etti. Taş’ın bölen değil birleştiren bir duruşun, samimi bir dava ahlâkının temsilcisi olduğunu vurgulayan Bıyıklı, merhumun geride hayırla anılacak bir isim bıraktığını kaydetti.

Mahmut Bıyıklı, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Hayatını iyiliğe adamış, ümmetin milletin derdiyle dertlenen, gönüllü çalışmaların yükünü omuzlarında hisseden Kayserimizin değerlerinden Ahmet Taş ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız.. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm gönül dostlarına sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.”

Bıyıklı, Ahmet Taş’ın sivil toplum alanındaki mücadelesinin ve Kayseri'ye yaptığı hizmetlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
Bıçakla kasten öldürme olayının şüphelisi suç aleti ile yakalandı
Bıçakla kasten öldürme olayının şüphelisi suç aleti ile yakalandı
Kayseri hafta içi parçalı bulutlu ve kar yağışlı geçecek
Kayseri hafta içi parçalı bulutlu ve kar yağışlı geçecek
Mahmut Bıyıklı'dan Ahmet Taş İçin Taziye Mesajı
Mahmut Bıyıklı’dan Ahmet Taş İçin Taziye Mesajı
Polis ekipleri 532 bin 500 adet makaron ele geçirdi
Polis ekipleri 532 bin 500 adet makaron ele geçirdi
Başkan Ahmet Taş Hakk'a Yürüdü
Başkan Ahmet Taş Hakk'a Yürüdü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!