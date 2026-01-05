Mahmut Bıyıklı’dan Ahmet Taş İçin Taziye Mesajı

Bıyıklı, mesajında Ahmet Taş’ın hayatını hayra, gönüllülüğe ve mazlumların sesine ses olmaya adadığını belirterek, onun sessiz ama derin izler bırakan bir sivil toplum önderi olduğunu ifade etti. Taş’ın bölen değil birleştiren bir duruşun, samimi bir dava ahlâkının temsilcisi olduğunu vurgulayan Bıyıklı, merhumun geride hayırla anılacak bir isim bıraktığını kaydetti.

Mahmut Bıyıklı, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hayatını iyiliğe adamış, ümmetin milletin derdiyle dertlenen, gönüllü çalışmaların yükünü omuzlarında hisseden Kayserimizin değerlerinden Ahmet Taş ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız.. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm gönül dostlarına sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.”

Bıyıklı, Ahmet Taş’ın sivil toplum alanındaki mücadelesinin ve Kayseri'ye yaptığı hizmetlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.