Mahmut Bıyıklı: Genç Kalemleri Yetiştirmeye Devam Edeceğiz

Başakşehir Düşünce Akademisi koordinasyonunda yapılan programda, yorumcu Furkan Özdemir Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden seçtiği şiirleri seslendirdi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği törene, Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Mahmut Bıyıklı da katıldı.

Bıyıklı, konuşmasında edebiyatın kuşatıcı ve diriltici yönüne dikkat çekerek gençlerin sanatsal üretimlerinin önemine vurgu yaptı. Bıyıklı, “Gençlerimizin şiir ve hikâye yazmaları ve okumaları geleceğimiz adına umudumuzu artırıyor. Edebiyat, hangi mesleği seçerlerse seçsinler, gençlerimize hayatın her alanında rehberlik edecektir. Bu imkânı sunan Başakşehir Belediye Başkanımız Sayın Yasin Kartoğlu’na ve başarılı kültür ekibine şükranlarımızı sunuyoruz. Ödül alan gençlerimize edebiyattan kopmamalarını tavsiye ediyoruz. Genç kalemleri yetiştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Törenin sonunda dereceye giren genç yeteneklere ödülleri, Başakşehir Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Çağatay Özüer, TYB Başkanı Mahmut Bıyıklı ve jüri üyeleri arasında yer alan şair Bestami Yazgan tarafından takdim edildi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.