Mahmut Bıyıklı Taksim Camii'nde 'Camideki Şair Mehmet Âkif'i anlattı!

Taksim Camii Vakfı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Mehmed Âkif’in Millî Mücadele yıllarında yürüttüğü irşad faaliyetleri, cami kürsülerinden millete verdiği moral ve istiklal ruhu ele alındı.

Programda konuşan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Mehmed Âkif’in cami ile cepheyi birleştiren müstesna bir şahsiyet olduğunu belirterek, Millî Mücadele sürecinde camilerin yalnızca ibadet mekânı değil, aynı zamanda milletin direniş ve toparlanma merkezleri hâline geldiğini söyledi.

Bıyıklı, Mehmed Âkif’in Anadolu’yu dolaşarak cami kürsülerinden yaptığı konuşmalarla milletin imanını ve direncini diri tuttuğunu vurgulayarak, “Âkif, vaazlarıyla ümitsizliği dağıtmış, cami kürsülerini istiklalin sesi hâline getirmiştir. Onun camideki duruşu, cephedeki mücadeleyle aynı istikamettedir.” ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Mehmed Âkif’in Kastamonu Nasrullah Camii ve Balıkesir Zağanos Paşa Camii’nde verdiği vaazların Millî Mücadele’de oynadığı role dikkat çekildi; İstiklâl Marşı’nın milletin iman ve mutabakat metni olduğu vurgulandı.

Etkinlik kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlid okunurken, dualar Mehmed Âkif Ersoy ve istiklal mücadelesinin tüm kahramanları için yapıldı. Program, cemaatin yoğun katılımıyla tamamlandı.