Mahmut Bıyıklı, 'Türkçe Manevi Vatanımızdır'

Bıyıklı, Trakya Üniversitesi’nde Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, dil meselesinin aynı zamanda bir beka meselesi olduğuna dikkati çekti.

Türkçenin korunmasının, kavramların korunmasıyla mümkün olacağını vurgulayan Bıyıklı, merhum D. Mehmet Doğan’ın Türkçe üzerine yaptığı değerlendirmelere atıfta bulunarak, dilde yaşanan aşınmanın düşünce dünyasında daralmaya yol açtığını ifade etti.

Türkçenin bugün dünya genelinde yaklaşık 300 milyon insan tarafından konuşulduğunu ifade eden Bıyıklı, küresel kültürel baskılar karşısında dilin ancak güçlü bir edebiyat, bilinçli kültür çalışmaları ve eğitimle korunabileceğini vurguladı.

Bıyıklı, “Türkçe bizim manevi vatanımızdır. Fiziki vatanımızı nasıl koruyorsak, dilimizi de aynı hassasiyetle korumak zorundayız. Bu sorumluluğu gençlerimize aktarmak, hepimizin ortak görevidir.” dedi.

Yoğun ilgi gören program katılımcıların yönelttiği soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.