Mahmut Faruk Doğan Sağlık-Sen'in genel başkanı oldu

Sağlık-Sen 7. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, yapılan seçimle Genel Başkanlığa seçildi.

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  • 06.03.2023 10:26
  • Güncelleme: 06.03.2023 10:41
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Mahmut Faruk Doğan Sağlık-Sen'in genel başkanı oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sağlık-Sen 7. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, yapılan seçimle Genel Başkanlığa seçildi.

Ankara’da gerçekleştirilen genel kurulda mevcut Genel Başkan Semih Durmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, başkanlık için yarıştı. İki listeyle yapılan seçimde, oyların çoğunluğunu alan Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen’in yeni Genel Başkanı oldu. Genel kurulda Genel Başkan seçilen Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen teşkilatına teşekkürlerini ileterek, "Hekiminden hemşiresine, 112 görevlisinden sosyal hizmet çalışanlarına kadar tüm çalışanların sorunlarını biliyoruz. Amacımız, paydaşlarla çatışma ortamı yaratmadan tamamen iletişim ortamı oluşturarak hizmet etmek” diye konuştu.

Bundan sonra Sağlık-Sen teşkilatının bir ve beraber olduğunu belirten Doğan, “Birlik ve beraberliğin, teşkilatın öne çıktığı bir çalışmayı sizlere göstereceğiz. İletişim kanallarını tıkamadan çatışma yaratmadan hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İHA

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