Mahmut Gürcan, Ticaret Bakan Yardımcısı oldu

Önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yardımcılığını yapan Develili Mahmut Gürcan, 28. Dönem AK Parti Kayseri 6. Sıra Milletvekili adayı olmuştu. Milletvekili olarak meclise gidemeyen Gürcan, bakan yardımcılarının belli olmasıyla yeni görevine atandı. Resmî Gazetede yayımlanan kararnameyle Gürcan Ticaret Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürcan: “Sn.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, Sn.Bakanımız Prof Dr Ömer Bolat‘ın teklifleri ile Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmış bulunmaktayım.

Milletimize hizmet etme imkanını şahsıma bir kez daha tevdi eden Sn.Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.