Mahmut Şahin'den RTÜK'e Tepki: 'Babalar Günü İçin Kedili Reklamda Ücretsiz Oynarım'

RTÜK’ün Reklam Yasağına Tepki: Tartışma Büyüyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Anneler Günü için hazırlanan bir elektrikli süpürge reklamını “değer erozyonu” gerekçesiyle yayından kaldırması kamuoyunda yeni bir tartışmayı başlattı. Reklamda bir kadının evine geldiğinde köpeğine “oğluşum” diye seslenmesi, kurul tarafından inceleme konusu yapılırken; karar, farklı kesimlerden eleştiri aldı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de bu karara köşe yazısıyla tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Şahin, yasağın gerekçesini sorgulayarak, benzer içeriklerin ekranlarda yer almaya devam ettiğini hatırlattı.

“Değer Erozyonu” Tartışması: Nerede Başlıyor, Nerede Bitiyor?

Şahin, reklamın toplumsal değerleri zedelediği iddiasına karşı, aynı hassasiyetin televizyon içeriklerinde gösterilmediğini savundu. Gündüz kuşağı programlarında sıkça yer alan aile içi krizler, aldatma hikâyeleri ve şiddet içeriklerinin kamuoyuna açık şekilde yayınlandığını hatırlatan Şahin, bu yayınların denetim kapsamı dışında kalmasının soru işaretleri doğurduğunu belirtti.

Şahin’e göre, bir evcil hayvana sevgi gösterilmesinin “değer erozyonu” kapsamında değerlendirilmesi, denetim kriterlerinin sınırlarını tartışmaya açıyor.

Reklamların Doğası ve Tüketici Perspektifi

Şahin, reklamların temel amacının satış olduğunu vurgulayarak, bu tür içeriklerin çoğu zaman abartı ve yönlendirme içerdiğini ifade etti. Bu noktada tartışmanın yalnızca “değerler” üzerinden değil, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi açısından da ele alınması gerektiğini belirtti.

Reklamların yanıltıcı olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerin, ilgili mevzuat çerçevesinde yapılabileceğini hatırlatan Şahin, bu tür durumlarda tüketicilerin Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu’na başvuru yapma hakkının bulunduğunu dile getirdi.

“Yasak, Reklamın Etkisini Katladı”

Mahmut Şahin, RTÜK kararının pratikte ters etki yarattığını savundu. Yasaklanmamış olsaydı sınırlı bir kitleye ulaşacak reklamın, alınan karar sonrası çok daha geniş bir kesim tarafından konuşulduğunu ifade eden Şahin, bu durumun markaya dolaylı bir tanıtım sağladığını belirtti.

Şahin’e göre, bu tür müdahaleler zaman zaman hedeflenen sonucun aksine, reklamın görünürlüğünü artıran bir etki oluşturabiliyor.

Firmaya Çağrı: “Babalar Günü İçin Kedili Reklam Çekin”

Şahin, yazısının sonunda firmaya dikkat çeken bir öneride bulundu. Aynı reklam kurgusunun Babalar Günü için yeniden hazırlanabileceğini belirten Şahin, bu kez bir kedi üzerinden ilerlenmesini önerdi.

Kendi ifadesiyle bu projeye destek vermeye hazır olduğunu söyleyen Şahin, “Böyle bir reklam çekilirse, hiçbir ücret talep etmeden rol alabilirim” diyerek çağrısını somut bir teklif haline getirdi.

Süreç Nasıl İlerleyecek?

RTÜK’ün söz konusu reklamla ilgili başlattığı inceleme sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, kararın benzer içeriklere yönelik yeni bir emsal oluşturup oluşturmayacağı da yakından izleniyor.

RTÜK’ün reklam yasağıyla başlayan tartışma, denetim sınırları ve ifade alanı konusunda yeni bir tartışma başlatırken, gözler kurulun vereceği nihai karara çevrildi.