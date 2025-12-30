Mahmut Şahin, yazılarıyla yeniden aramızda

Kayseri'nin yakından tanıdığı Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, makale ve köşe yazılarıyla yeniden aramızda.

Mahmut Şahin, yazılarıyla yeniden aramızda

Kayseri Gündem gazetemizde uzun yıllar köşe yazıları yayınlanan Başkan Mahmut Şahin, tüketici hakları konusunda ülkemizde mazlumların ve mağdurların hak savunucusu olarak tanınmış bir isim.

Biz de Kayseri Gündem olarak kendisine hoş geldin diyor, başarılı hizmetleri ve hakkın, hakikatin yanında kalemiyle sütunlarımızı ve gönlümüzü açıyoruz.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Bilim Merkezi Planetaryumu'nda Üç Yeni Film Gösterime Girdi
Kayseri Bilim Merkezi Planetaryumu'nda Üç Yeni Film Gösterime Girdi
Kayseri Sanayi Odası 60. Yılını Kapsamlı Projelerle Taçlandıracak
Kayseri Sanayi Odası 60. Yılını Kapsamlı Projelerle Taçlandıracak
Kayseri'de Olası Afetler İçin Park Alanları Toplantısı
Kayseri'de Olası Afetler İçin Park Alanları Toplantısı
ERÜ'de 'Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü' İmzalandı
ERÜ’de “Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü” İmzalandı
Kayseri Serbest Bölge'de 2025 Yılının Son Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
Kayseri Serbest Bölge’de 2025 Yılının Son Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi OSB İçin Bakanlıktan Onay Alındı
Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi OSB İçin Bakanlıktan Onay Alındı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!