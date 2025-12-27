Mahsur kalan 2 vatandaş kurtarıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hacılar ilçesi Yukarı Mahallesi su deposu civarında bulunan bağ evine gitmek için gelen ve bölgede mahsur kalan vatandaşlar için ekipler harekete geçti. Bu kapsamda Yukarı Mahallesi su deposu civarında mahsur kalan ve yardım çağrısı gönderen 2 vatandaş, ekiplerin kısa sürede olay yerine intikali neticesinde donma tehlikesine karşı bulundukları yerden güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan 2 vatandaşın, ilgili birimlerle koordine kurularak gidecekleri yere güvenli bir şekilde ulaşımları sağlandı.