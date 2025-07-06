Mahsur kalan dağcıların tahliye çalışmalarına başlandı
Kayseri'de E.K.T ve A.K. Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Dönüş sırasında ise A.K.'nin ayağı burkuldu ve yaralandı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler 2 kişinin de tahliye çalışmasına başladı ve hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.
Erciyes Dağına Zirve tırmanışı yapan E.K.T. ve A.K. dönüşe geçtikleri esnada saat 10.40 sıralarında A.K.'nın ayağının burkulması nedeniyle yaralandığı ve dağdan inemediği ihbarı üzerine 1 JAK Timi, AFAD, Umke, Hacılar Dağcılık Kulübünden 2 dağcı ile birlikte bölgeye çıkış yapıldı.
Ekiplerin olay yerine intikal etmesiyle şahıslara JAK ekiplerince 17:20 sıralarında ulaşıldı ve tahliye çalışmalarına başlanıldı. E.K.T. ve A.K.‘nin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.