Majid Hosseini ligdeki ilk golünü attı

Yukatel Kayserispor'un İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı.

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  • 15.11.2022 09:34
  • Güncelleme: 15.11.2022 09:34
Majid Hosseini ligdeki ilk golünü attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini bu sezon Süper Lig’deki ilk golünü attı.

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında sahasında Konyaspor’u konuk eden Yukatel Kayserispor sahadan 2-1’lık mağlubiyetle ayrıldığı müsabakada sarı kırmızılı takımın tek golünü Majid Hosseini kaydetti. Sahaya ilk on birde çıkan ve 90 dakika sahada kalan Majid Hosseini 1 gol attı. Bu sezon ligdeki ilk golünü Konyaspor’a atan Majid Hosseini attığı gol sonrası sevinmedi.

Öte yandan Hosseini’nin ülkesindeki olaylar nedeniyle sevinmediği öğrenildi.

İHA

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