Majid Hosseini takıma katıldı

Kayserispor'un sözleşme uzattığı Majid Hosseini Kayseri'ye gelerek takıma katıldı.

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  • 14.07.2023 08:31
  • Güncelleme: 14.07.2023 08:31
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Majid Hosseini takıma katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’un sözleşme uzattığı Majid Hosseini Kayseri’ye gelerek takıma katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Geride kalan sezon sonrası sözleşmesi sona eren başarılı savunma oyuncusu Majid Hosseini ile yapılan görüşmeler sonrası Kayserispor, oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Majid Hosseini 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Kayserispor forması giyecek. İmzaların ardından dün Kayseri’ye gelen Majid Hosseini takıma katıldı ve çalışmalara başladı.

Majid Hosseini, “Merhaba Kayserispor taraftarı. 2 yıl daha bu şanlı forma altında terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Her şey için teşekkürler” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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