Majid Hosseini'ye 2 maç ceza

Yukatel Kayserispor'un İranlı stoperi Majid Hosseini, Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı.

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  • 22.04.2023 15:47
  • Güncelleme: 22.04.2023 19:43
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Majid Hosseini'ye 2 maç ceza
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un İranlı stoperi Majid Hosseini, Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da Majid’in cezası belli oldu. Ligin 29.haftasında İstanbul’da oynanan ve 6-0 kaybedilen Galatasaray maçının 45+10’uncu dakikasında VAR’ın uyarısı sonrası direk olarak kırmızı kartla oyun dışı kalan Majid Hosseini’ye PFDK tarafından 2 maç ceza verildi. Majid, Kasımpaşa maçında forma giyemeyerek 2 maçlık cezasının birine çekerken ligin 31.haftasında oynanacak olan Adana Demirspor maçında da forma giymeyecek.

Adana Demirspor maçıyla cezasını tamamlayacak olan Majid Hosseini ligin 33.haftasında oynanacak olan Konyaspor maçında yeniden formasına kavuşacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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