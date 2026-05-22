Makasla akrabasını yaralayan şahsın cezası belli oldu
Kayseri'de arbede yaşadığı akrabasını makasla yaraladı iddiasıyla tutuklu yargılanan Z.E. hakkında karar çıktı.
Kayseri'de 2025 Ağustos ayında meydana gelen olayda iddiaya göre Z.E. isimli yabancı uyruklu şahıs akrabası olan H.E.’yi makasla yaraladı. Olayda yaralanan H.E. şikayetçi olmazken Z.E. hakkında kamu davası açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Z.E. ve avukatı katılırken mağdur H.E. duruşmaya katılmadı. Savcı mütalaasında sanığın ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkemede konuşan sanık Z.E., “Ben ilk ifademden itibaren aynı şeyi söylüyorum. Uzaklaştırmak istedim. Zarar verme amacında değildim. Beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanık Z.E.’ye öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası vererek mağdurun şikayetçi olmaması nedeniyle şartlı tahliyesine karar verdi.