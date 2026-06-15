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Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Atölyesi Sema Yazar Anadolu Lisesi'nde Açılıyor

Kayseri Valiliği ve Melikgazi Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen GÖKTİM Melikgazi Projesi kapsamında, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından Sema Yazar Anadolu Lisesi'nde kurulacak atölye için hazırlık çalışmaları başladı.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Atölyesi Sema Yazar Anadolu Lisesi'nde Açılıyor

Proje kapsamında Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Süleyman Varol ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ile birlikte Sema Yazar Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Okul Müdürü Gökhan Gökduman ile atölye alanında incelemelerde bulunularak kuruluma ilişkin ihtiyaçlar yerinde değerlendirildi. Öğrencilerle de bir araya gelen heyet, hayata geçirilecek atölyenin teknik eğitim süreçlerine sağlayacağı katkılar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda atölyenin kurulumu için gerekli ekipman ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenerek çalışmaların kısa sürede başlatılacağı bildirildi. Yetkililer, GÖKTİM Melikgazi Projesi kapsamında açılacak atölyenin öğrencilerin teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sunacağını belirterek, projeye destek veren Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Sema Yazar Anadolu Lisesi Müdürü Gökhan Gökduman’a teşekkür etti.

Haber Merkezi

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