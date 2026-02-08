Makina Mühendisleri Odası'nda Başkan Varol güven tazeledi

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi seçimlerinde mevcut başkan Süleyman Varol güven tazeledi. Varol, “30 yılı aşkın bir şube tarihi var odamızın. Bu tarih boyunca Makina Mühendisleri Kayseri Şubesi her zaman ön planda olmuştur şehrimizde. Güzel faaliyetlere, güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmıştır. Yine mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına da güzel işler yapacağız. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Hem bize güvenlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum hem de seçime yoğun katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah izin verirse bu güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Bize verilen bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Başaracağız diyorum” dedi.

Varol yaptığı açıklamada, “Seçimde çok güzel bir atmosfer var. Genel kurulumuz dün yapıldı, şenlik havasında, odamıza yakışır, mesleğimize ve meslektaşlarımıza yakışır şekilde bir genel kurul gerçekleştirdik. Bugün de yine o genel kurul havasında, bir şenlik şeklinde, üyelerimizin yoğun katılımıyla, belki oda tarihimizdeki en yoğun katılımın olduğunu düşünüyorum böyle bir yoğun katılımla seçim yapıyoruz. Üyelerimiz, meslektaşlarımız mesleğimizle alakalı sözü kendileri söylüyorlar. Burada genel kurula ve seçimlere katılmaları mesleğimizin geleceği açısından çok önemliydi. Biz seçim süresinden önce hep bunu istedik: Herhangi bir aday değil, genel kurula ve seçimlerimize yoğun katılım olması. Çünkü bu mesleğin geleceğini yine bu mesleğin sahipleri, meslektaşlarımızın belirlemesi gerektiğini söyledik. Teşekkür ediyorum bu konuda da kendilerine. 30 yılı aşkın bir şube tarihi var odamızın. Bu tarih boyunca Makina Mühendisleri Kayseri Şubesi her zaman ön planda olmuştur şehrimizde. Güzel faaliyetlere, güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmıştır. Yine mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına da güzel işler yapacağız. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Hem bize güvenlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum hem de seçime yoğun katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah izin verirse bu güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Bize verilen bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Başaracağız diyorum” diye konuştu.