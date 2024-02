Makina Mühendisleri Odası'nda genel kurul heyecanı başladı

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi’nde 17. Olağan Genel Kurul heyecanı başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve divan üyelerinin seçilmesinin ardından başlayan Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, protokol üyeleri, oda temsilcileri ve oda üyeleri katıldı.

Seçime tek aday olarak girecek olan Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol yaptığı açılış konuşmasında, “Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden itibaren, meslektaşlarımızla birlikte, mesleğimizde öncü olarak, ülkemizin ve toplumumuzun tüm kesimlerine, en güzel hizmetleri vermeye çalıştık. Meslekte birlik ruhuyla, sorumluluklarımızı yerine getirme bilinci içerisinde, çalışmalar yaptık. Bu vesileyle, görevi teslim aldığım başkanımız, Akif Aksoy’dan kurucu başkanımız Sn. Mazhar Gündoğ’a kadar, büyük bir özveri ve titizlikle çalışarak, odamızın bugünlere gelmesinde emeği geçen, tüm başkanlarıma şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Bugün TMMOB’un en büyük odası haline gelen Makina Mühendisleri Odası, ülke ve toplum yararı doğrultusunda mesleki olarak birçok etkinlik düzenlemektedir. Şube olarak bizler, bir yandan ülke ve kent sorunlarına müdahil olmaya çalışıyor, bir taraftan üyelerimize yönelik eğitim, belgelendirme ve her türlü destek çalışmalarını düzenliyor diğer taraftanda da kamusal hizmet ve kamusal denetim çalışmaları yapıyoruz. Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi, Kırşehir-Sivas-Nevşehir-Erzincan-Yozgat temsilciliklerimiz dahil olmak üzere 3500 ü aşkın üyesiyle büyük bir ailedir. Bünyemize ait olan AKM merkezimizde asansörlerin periyodik kontrolleri yapılmaktadır. Şu an itibari ile 43 ilçe ile protokolümüz vardır. Protokollerimizi genişletmek, daha fazla vatandaşımıza yardımcı olabilmek adına çalışmalarımız devam etmektedir. Yine aynı şekilde düzenli olarak devam ettiğimiz periyodik kontroller, bilirkişilik hizmetlerimiz, baca uygunluk kontrolü gibi hizmetlerimiz bulunmaktadır. Üyelerimize yönelik düzenlemiş olduğumuz mesleki eğitim, seminer çalışmalarımız artarak devam ederken, özellikle genç meslektaşlarımıza yönelik Cv Hazırlama ve Mülakat Teknikleri, İş Görüşmesine Hazırlık, Pazarlamada Analitik Yaklaşım, Mühendis İlişkileri Yönetimi, Mühendisler İçin Satış Yönetimi, Makina Emniyet Yönetimi, Risk Değerlendirme Uzmanlığı, Solidworks, Cadcam, Analiz Gibi Teknik Programlar, İleri Düzey Excel gibi kariyer ve mühendislik yaşamlarına katkı sağlayacak yeni eğitimler düzenlenirken; Endüstri 4-0, Yapay Zeka, Karbon Ayak İzi, Yalın Kalite, Sürdürülebilir Enerji gibi güncel konulara yönelik eğitim çalışmalarımız veSempozyum, kongre katılımı ile teknik geziler, Oda Üniversite İşbirliği Komisyonumuzun gündemine alınmış durumdadır. Firmalardan gelen talepler doğrultusunda özellikle yeni mezun ve iş arayan üyelerimizin, etkili bir özgeçmiş hazırlamasından başlayarak her aşamasında yanında olup istihdam sağlanmasına yardımcı olmaktayız. Bahsetmiş olduğumuz mesleki gelişimlere katkı sağlayacak faaliyetlerin yanı sıra yoğun iş temposunda çalışan üyelerimize ve ailelerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerimize de birlik beraberlik ve kaynaşma anlayışı ile devam etmekteyiz. Sizlerin de bildiği üzere şubemiz Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu yürütücülüğünü uzun süre başarı ile yapmış ve ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişte büyük katkı sağlamıştır. Bu anlayış içerisinde mühendis istihdamının artırılması, meslektaşlarımızın özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, Katma değeri yüksek ürün üretimi ile şehrimiz ekonomisi ve teknolojisine katkı sağlanması, stratejik önemi bakımından uluslararası arenada ülkemizin güçlenmesine destek olması amacıyla Savunma Sanayi Sempozyumu Ve Sergisi düzenledik. Milli Savunma Bakanlığımız ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın destekleri ile düzenlemiş olduğumuz sempozyumumuzda 60’ın üzerinde akademik bildirinin yanı sıra kalite sistemleri, patent, teşvikler ve stratejik iş birliği anlaşmaları konularında sunumlar yapılmıştır. Aynı zamanda savunma sanayinin büyük firmaları, üretici firmalar ve üniversite öğrenci kulüplerinden oluşan sergimize 20 bini aşkın ziyaret gerçekleşmiştir. Sempozyumumuz devam ederken ana yüklenici ve alt yükleniciler arasında B2B olarak adlandırılan özel ikili görüşmeler düzenlenmiştir. Bu görüşmeler neticesinde şehrimizde faaliyet gösteren firmalarımızla, TUSAŞ, ROKETSAN, ASPİLSAN, MKE, AFGM, ASELSAN, AIRBUS, TEİ ve ASFAT gibi savunma sanayimizin büyük firmaları arasında iş birliği anlaşmaları imzalanmıştır. Sempozyumumuz sonrasında ülkemizin ilk uçak fabrikası olan TOMTAŞ’ın yeniden kurulması bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Savunma Sanayi Başkanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde uluslararası olarak planladığımız sempozyumumuzun ikincisini 2024 yılı sonunda yapmak üzere çalışmalarımız başlamıştır. Şubat ayı içerisinde yaşadığımız deprem felaketleri ülkemizi derinden sarsmıştır. Depremlerin hemen ardından, TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu “Acil Dayanışma Çağrısı” gündemiyle toplantısını yapmıştır. İlk olarak deprem bölgesinde yardıma ihtiyacı olan ve Kayserimize gelen depremzede vatandaşlarımız için; barınma, ev eşyası ve gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım kampanyaları düzenlenmiştir. Kayseri ilimiz, yaşanan depremlerden çok etkilenmiştir. Bu nedenle büyük tehlike oluşturan asansörlerin deprem anında kullanımıyla alakalı, valiliğimizin bilgisi dâhilinde, belediyelerimizi ve basın kuruluşları aracılığıyla da kamuoyunu bilgilendirmek adına gerekli çalışmalar yapılmıştır. Makina Mühendisleri Odasına bağlı teknik personellerimiz, vatandaşlardan gelen talepler üzerine asansörlerin kontrollerini tamamı ücretsiz bir şekilde tamamlanmıştır. Kayserimizde yaşanan depremler, çevre illerde yaşanan depremleri hissetmenin dışına çıkarak merkez üssü depremler haline gelmiştir. İnşaat mühendisleri odası, jeoloji mühendisleri odası, jeofizik mühendisleri odası ve şehir plancılar odası başta olmak üzere TMMOB’a bağlı 14 meslek odası ile Kayseri Tabip Odası, veteriner hekimler odası ve eczacılar odamızla şubemiz ev sahipliğinde bir araya gelerek “Kayseri Deprem Raporu” oluşturmuştur. Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerin görüşleri alınarak, TMMOB’a bağlı odalarımızın yapmış olduğu sempozyum, çalıştay ve kongre gibi bilimsel çalışmaların sonuç raporları ile kayseri 2021 İrap Raporu incelenerek yaklaşık bir ay gibi bir sürede raporumuz hazırlanmıştır. Bilgilendirmek ve alınması gereken önlemleri her detayı ile açıkladığımız raporumuz, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere ilçe belediyelerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmiştir. Ayrıca odamızın geleneksel gece ve plaket törenleri, hem şube merkezimizde hem de temsilciliklerimizde üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleşmiştir. Hep birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi 17. Dönemde de başarılı hizmetlere imza atmak istiyoruz. Ülkemizin problemlerine kendi ölçeğimizde ve sorumluluk alanımızda çözümler üretmek istiyoruz. Yüce Rabbimizin razı olacağı, iyi olan, doğru olan, güzel olan ne varsa onu yapmak istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bunları başarmak istiyoruz. Bugün olduğu gibi bundan sonrada, meslekte birlik anlayışıyla, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz, samimiyet içinde hareket ettiğimiz sürece, başaramayacağımız üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey kalmayacaktır.Yaptığımız tüm faaliyetlerde bizlerden desteğini esirgemeyen, yanımızda olan ve yapılan faaliyetlerin şehrimiz ve ülkemiz adına katkılarının artmasına vesile olan değerli meslektaşımız Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesinin kıymetli üyesi ve gururu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir’e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu duygular içerisinde sözlerimi bitirirken, bizlere duyduğunuz güven ve verdiğiniz destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili ve aynı zamanda Makina Mühendisi olan İsmail Özdemir de konuşmasında, “Böylesine güzide bir günde böylesine geniş bir kitleyi bir araya getirdiği için Allah’a hamd ediyoruz. Ailem olarak gördüğüm Kayseri Makina Mühendisleri Odası’nda sizlerle beraber olmaktan ötürü de büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığımı da ifade etmek istiyorum. Bu nedenle ben her şeyden evvel bu zamana kadar görev yapmış, Makina Mühendisleri Odası’nın bu aşamaya gelmesini sağlayan kim varsa hepsinden Allah’ın razı olmasını niyaz ediyorum. Ben hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. 16. dönemde görev yapmış olan şubemizin tüm yönetim kurulu üyelerini, il temsilciliklerimizi ve üyelerini tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyor yeni dönemde de görev alacak bütün arkadaşlara da şimdiden Allah’tan üstün muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından faaliyet ve mali raporlarının okunması ile Olağan Genel Kurul sona erdi. Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi’nin seçimleri ise yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.