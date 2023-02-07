Makina Mühendisleri Odası'ndan 'asansör' uyarısı

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi vatandaşları asansörleri kullanmamaları yönünde uyardı.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz de yaşanan ve etkiler hala devam eden deprem felaketinden sonra binalar da kullandığımız asansörlerde çeşitli teknik arızalar meydana gelmiştir. Zaten geçerli olan asansör yönetmenliği gereğince de deprem anında asansörlerin kullanılmaması gerekmektedir. Tehlikeli süreç geçtikten sonra gerek bakım firmaları gerekse de periyodik kontrol kuruluşları tarafından asansörlerinizin kullanıma uygun hale getirilmesinden sonra kullanmanızı önemle tavsiye ediyoruz.”