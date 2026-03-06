Mala zarar veren 2 suça sürüklenen çocuk yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir sosyal medya platformunda yer alan “Esenyurt Hangar Parkı’nda Kamu Malına Zarar Vermenin Amacı Nedir?” konulu paylaşım ile ilgili olarak bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen B.E.K. (17) ve A.C.A. (16) isimli suça sürüklenen çocuklar ekiplerce yakalandı. Suça sürüklenen çocuklar ve aileleri hakkında gerekli adli/idari işlemler başlatıldı.