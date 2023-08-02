Malatya Adana Kayseri Gaziantep Sivas Adıyamanlılar duyunca göç edecek! 50 kilometre yakınlarında… pılınızı pırtınızı toplayın

Kahramanmaraş, Döngel Mağaraları ile dünyanın ve Türkiye’nin en önemli doğal güzelliklerinden biri. Bu bölge, doğal güzellikleriyle dünyanın 8. harikası olmaya aday bir yer olarak değerlendirilmekte. Döngel Mağaraları, Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu’nun 50. kilometresinde yer almakta.

Bölgenin çevresinde bulunan köylerin elektrik ihtiyacını karşılayan Tekir-Döngel Hidroelektrik Santralı da burada bulunmakta. Ayrıca alabalık tesislerinde tutulan alabalıkların tadına da bakabilirsiniz. Döngel Mağaraları, yemyeşil çevresi ve çınar ağaçlarıyla kaplı bir dinlenme ve piknik alanıdır. Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan bir turizm merkezi olarak bilinir.

DÜNYA AKIN EDECEK

Aksu Haber’den Tuğrulhan Bayraktar’ın haberine göre; Döngel Mağaraları, Türkiye’nin tanıtımı için büyük bir potansiyele sahip. Eğer bu bölge yeterince tanıtılırsa, sadece Türkiye değil, tüm dünya Kahramanmaraş’a akın edecek. Bu da Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır.

KAMP ALANI DA VAR

Mağara çevresinde bulunan İzcilik ve Kamp Tesisleri, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen öğrencilerin kamp yapabileceği bir alan olarak hizmet vermekte. Ayrıca mağara çevresinde prehistorik döneme ait kalıntılar da bulunmuştur.



ULAŞIM HENÜZ YOK

Mağaralara ulaşım için henüz bir yol bulunmamaktadır ve çocuklu aileler ile yaşlılar için uygun değildir. Ancak bu doğal güzelliğin tanıtımı ve erişilebilirlik konusunda çalışmalar yapılırsa, Döngel Mağaraları Türkiye’nin turizm potansiyelini artırabilir.