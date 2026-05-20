Malatya'daki 5.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Kayseri ve çevre illerden de hissedildi.
AFAD’dan yapılan açıklamada, “Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” denildi.