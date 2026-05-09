Malatya Yeşilyurtspor'dan Erciyes38 FK'ya Teşekkür Mesajı

3’üncü Lig play-off rövanş maçında dün Erciyes38 FK ile Malatya Yeşilyurtspor karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikası 3-3 eşitlikle sona ererken, uzatmaya giden maçı Malatya Yeşilyurt 4-3 kazanarak, finale yükseldi. Karşılaşma sonrası teşekkür mesajı yayımlayan Malatya Yeşilyurtspor, şu ifadelere yer verdi: “Kayseri’de oynanan Nesine 3. Lig Play-Off rövanş karşılaşmasında bizleri samimi şekilde ağırlayan Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Başkanı’na, yönetimine ve Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü camiasına teşekkür ediyoruz. Büyük mücadeleye sahne olan, zaman zaman tansiyonu yükselse de futbolun heyecanını ve rekabetini sonuna kadar hissettiren bu önemli karşılaşmada gösterilen misafirperverliği kıymetli buluyoruz. Play-off atmosferine yakışan mücadelelerinden dolayı Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü camiasına teşekkür ediyor, göstermiş oldukları centilmen yaklaşım dolayısıyla ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz.”

