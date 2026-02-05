  • Haberler
  • Gündem
  • Malatya Yolu Kepez Mahallesi Yakınlarında Feci Kaza: 1 Ölü 4 Yaralı

Malatya Yolu Kepez Mahallesi Yakınlarında Feci Kaza: 1 Ölü 4 Yaralı

Kayseri - Malatya yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Malatya Yolu Kepez Mahallesi Yakınlarında Feci Kaza: 1 Ölü 4 Yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri Malatya yolu Talas İlçesi Kepez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. F.K.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçtaki yolculardan K.Y., hayatını kaybederken araç sürücüsü ile yolculardan 4’ü yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Malatya Yolu Kepez Mahallesi Yakınlarında Feci Kaza: 1 Ölü 4 Yaralı

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 15 yıl 7 ay hapis
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 15 yıl 7 ay hapis
'6 Şubat, milletçe birbirimize daha sıkı sarıldığımız tarihtir'
'6 Şubat, milletçe birbirimize daha sıkı sarıldığımız tarihtir'
'Acımız da sorumluluğumuz da ortak'
'Acımız da sorumluluğumuz da ortak'
Ankara'da yatırım Odaklı Temaslar
Ankara'da yatırım Odaklı Temaslar
Kocasinan'da Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi'ne Kapalı Spor Kompleksi Kazandırılıyor
Kocasinan'da Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi'ne Kapalı Spor Kompleksi Kazandırılıyor
24 yılda Kayseri'de büyük çöküş
24 yılda Kayseri’de büyük çöküş
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!