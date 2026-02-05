Malatya Yolu Kepez Mahallesi Yakınlarında Feci Kaza: 1 Ölü 4 Yaralı
Kayseri - Malatya yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri Malatya yolu Talas İlçesi Kepez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. F.K.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçtaki yolculardan K.Y., hayatını kaybederken araç sürücüsü ile yolculardan 4’ü yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.