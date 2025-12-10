Malatya Yolunda tıra arkadan çarpan araçta 3 kişi öldü
Kayseri-Malatya yolunda meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpan araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Kayseri-Malatya karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, aynı istikamette giden tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.