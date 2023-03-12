Malatyalı depremzede aileye Kayseri'deki yeni evlerinde çiçekli karşılama

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, Kayseri'nin Kocasinan İlçe Müftülüğü de tüm imkanları ile depremzedelerin yanında yer alıyor. Kocasinan Müftülüğü 'hayra motor şer'e fren' ilkesi ile çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Malatya'da depreme yakalanan Alataş ailesine Kayseri'de ev tutularak, yeni yuvalarının anahtarı İlçe Müftüsü Halil Uzun tarafından Fikret Alataş'a teslim edildi.

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  • 12.03.2023 09:13
  • Güncelleme: 12.03.2023 09:55
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Malatyalı depremzede aileye Kayseri'deki yeni evlerinde çiçekli karşılama
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, Kayseri’nin Kocasinan İlçe Müftülüğü de tüm imkanları ile depremzedelerin yanında yer alıyor. Kocasinan Müftülüğü ‘hayra motor şer’e fren’ ilkesi ile çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Malatya’da depreme yakalanan Alataş ailesine Kayseri’de ev tutularak, yeni yuvalarının anahtarı İlçe Müftüsü Halil Uzun tarafından Fikret Alataş’a teslim edildi.

Asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken Kayseri İl Müftülüğü koordinesinde Kocasinan İlçe Müftülüğü de tüm imkanları ile depremzedelere hem maddi hem de manevi desteğini sürdürüyor. Kocasinan İlçe Müftülüğü tarafından yapılan desteklerle Malatya’dan Kayseri’ye getirilen depremzede Alataş ailesine yeni yuvalarının anahtarı teslim edilirken duygulu anlar yaşandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Kocasinan Kadın Kolları ile birlikte depremzede ailenin yeni yuvalarına ziyaret gerçekleştiren İlçe Müftüsü Halil Uzun, ailenin acılarına bir nebze de olsun merhem olabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. 2 torunu 1 çocuğu ve eşi ile Kayseri’ye yerleşen depremzede Fikret Alataş ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Halil Uzun hocam ile ben umrede tanışmıştık. Allah’ın evinde bir samimiyetimiz oluşmuştu. Kafilemizin başkanıydı. O günden bu zamana irtibatımızı hiç kesmemiştik. Deprem olunca da Allah razı olsun sormuş soruşturmuş. Bize ulaştı. Her zaman yanımızda olduğunu söyledi. Bize bir ev tutacaklarını bir evin neye ihtiyacı varsa her şeyi ayarlayıp bizi Kayseri’ye getireceklerini söyledi. Allah razı olsun gördüğünüz gibi bizi ailece aldı buraya getirdi ve bu eve yerleştirdi. Tüm ihtiyaçlarımızı da karşıladı" ifadelerini kullandı.

Deprem anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Fikret Alataş, "Allah kimseye böyle acıları bir daha yaşatmasın" dedi.

Fikret Alataş’ın eşi Ayten Alataş da yeni bir yuvanın sahibi olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu ifade ederken, "Saniyeler ile depremden sağ kurtulduk. Vefat eden birçok yakınımız var. Allah böyle felaketleri hiç kimselere yaşatmasın. Saniyeler içinde gözümüzün önünde binalar yıkıldı. Biz canımızı kurtardığımıza şükrettik. Halil Uzun hocamızın nezaretinde Diyanet İşleri Başkanlığı’mız elimizden tuttu. Allah devletimizden binlerce kez razı olsun. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Depremden sonra İstanbul’a gitmiştik. Malatya’ya gelen yardım tırlarının ucu bucağı gözükmüyordu. Böyle güzel bir milletimiz ve böylesine güçlü bir devletimiz olduğu için Allah’a şükrettik" diye konuştu.

Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun da yaptığı açıklamada, "Ben Fikret Bey ile umre ibadeti esnasında tanışmıştım. Oradaki şahit olduğumuz samimiyeti, dürüstlüğü, cana yakınlığı bize huzur vermişti. O zamandan bu zamana iletişimimiz hep devam ediyordu. Depremlerin ardından bir müddet kendisine ulaşamadım. Çok şükür İstanbul’a bir yakınlarının yanına ulaştıklarının haberini aldım. Kendisi ile telefonda görüştükten sonra Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Kadın Kollarımız ile hemen harekete geçerek ailemize öncelikle kalacakları bu evi ayarladık. İçine bir ev için ne gerekiyorsa ayarlamalarını da yaparak çok şükür bugün anahtarlarını da teslim ediyoruz. Bundan sonra da ailemizin takipçisi olacağız. Neye ihtiyaçları varsa destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Evlerinin önünde çiçeklerle karşılanan aileye odalar gösterildikten sonra evlerinin anahtarları teslim edildi.

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İHA

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