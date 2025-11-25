Malezya'lı turistler Bünyan Halısı dokudu
Bünyan Fen Lisesi'nde yeni açılan dokuma atölyesinin ilk misafirleri Malezya'dan gelen turist grubu oldu. Atölyeyi ziyaret eden turist grubu Bünyan halısını dokuma deneyimi kazanarak ilçeyi gezdi.
Bünyan ilçesini ziyaret eden Malezyalı vatandaşlara, ilçenin doğal güzellikleri, kültürü ve Bünyan Halısı tanıtıldı. Bünyan Fen Lisesi’nde Edebiyat Öğretmeni İsmail Solak: “Bünyan Fen Lisesi'nde yeni açılan dokuma işliğinin ilk misafirleri Malezya'dan geldi. Malezya'dan gelen turist grubu, Bünyan halısının dokuma inceliklerini deneyimlemek istedi. iplik üretiminden başlayarak dokuma sürecinde neler yaptığımız konusunda kendilerine bilgi verdik. Sonrasında tezgahlara oturarak bizimle beraber, Bünyan halılarına ilmekler attılar. Uzunca bir süre tezgah başında vakit geçirdiler, hatta tezgahın başından kalkmak istemediler. Desenler, renkler ve Bünyan halısında kullanılan malzemeler ve teknikler hakkında bilgi edindiler. Hoşça vakit geçirdik, sonrasında ayrıldılar” ifadelerini kullandı.