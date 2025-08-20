Mali belgede sahtecilikle mücadelede yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali belgelerde sahtecilikle mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini açıkladı. Sahte belgeyle mücadeleye yönelik tedbirleri artırırken, risk analizine dayalı yeni uygulamalar devreye alınacak.

Mali belgede sahtecilikle mücadelede yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali belgelerde sahtecilikle mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini açıkladı. Vergi Denetim Kurulu, her yıl milyarlarca liralık kamu zararına sebep olan sahte belge kullanan mükellefler hakkında artık "vergi kaçakçılığı" kapsamında işlem yapacak. Bakan Şimşek, “Sahte belgeyle mücadeleye yönelik tedbirleri artırırken, risk analizine dayalı yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Mükelleflerimizin sürece uyum sağlayabilmesi adına bu tedbirleri 1 Ekim itibarıyla uygulamaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde mali belgelerde sahteciliğe karşı daha etkin denetim yapılacağı ve kamu zararının önlenmesi için kapsamlı adımlar atılacağı vurgulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İlim Yayma Cemiyeti Öğrenci Yurtlarında Kayıtları Başladı
İlim Yayma Cemiyeti Öğrenci Yurtlarında Kayıtları Başladı
Mali belgede sahtecilikle mücadelede yeni dönem
Mali belgede sahtecilikle mücadelede yeni dönem
Başkan Palancıoğlu, 'Kayseri'de yatay mimari örneğini ilk biz hayata geçirdik'
Başkan Palancıoğlu, “Kayseri’de yatay mimari örneğini ilk biz hayata geçirdik”
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 'Uzlaşamadık, sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “Uzlaşamadık, sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık”
Bünyan Hamamı açıldı
Bünyan Hamamı açıldı
Mutlu Yuvaya İlk Adım, Kar Tanesi Gelinlik Evi'nde Atılıyor
Mutlu Yuvaya İlk Adım, Kar Tanesi Gelinlik Evi’nde Atılıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!