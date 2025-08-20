Mali belgede sahtecilikle mücadelede yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali belgelerde sahtecilikle mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini açıkladı. Vergi Denetim Kurulu, her yıl milyarlarca liralık kamu zararına sebep olan sahte belge kullanan mükellefler hakkında artık "vergi kaçakçılığı" kapsamında işlem yapacak. Bakan Şimşek, “Sahte belgeyle mücadeleye yönelik tedbirleri artırırken, risk analizine dayalı yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Mükelleflerimizin sürece uyum sağlayabilmesi adına bu tedbirleri 1 Ekim itibarıyla uygulamaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde mali belgelerde sahteciliğe karşı daha etkin denetim yapılacağı ve kamu zararının önlenmesi için kapsamlı adımlar atılacağı vurgulandı.