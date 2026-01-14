  • Haberler
  • Mali Müşavir Başkurt ' E-defter artık bütün bilanço defterlerinde zorunlu'

İşletmelerde zorunlu hale gelen E-defter hakkında bilgiler veren Kayseri TESMER Kurulu Üyesi Mali Müşavir Agahhan Başkurt, 'İş hasılatı ve satış toplamı 2,5 milyonu geçen mükelleflerde e-deftere geçme zorunluluğu var. Bu konuda da şöyle bir yanılgı oluyor e-defter artık bütün bilanço defterlerinde zorunlu. Buradaki tek tercih noktamız envanterle alakalı bir durum var biliyorsunuz fiziki veya elektronik ortamda tutulması' dedi.

Kayseri TESMER Kurulu Üyesi Mali Müşavir Agahhan Başkurt, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Mali Gündem" programına katılarak, moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

E-defter hakkında bilgiler veren Mali Müşavir Agahhan Başkurt, “Biliyorsunuz bizim hadlerimiz vardı; defter boyutlarıyla alakalı, yani bilanço sınıflarıyla. Burada yıllık alış tutarı işletmelerde 2.500.000, satış tutarı 3.500.000, iş hasılatı 1.200.000 lira. Yine bununla birlikte iş hasılatı ve satış toplamı 2,5 milyonu geçen mükelleflerde e-deftere geçme zorunluluğu var. Bu konuda da şöyle bir yanılgı oluyor; e-defter artık bütün bilanço defterlerinde zorunlu. Buradaki tek tercih noktamız envanterle alakalı bir durum var biliyorsunuz; fiziki veya elektronik ortamda tutulması. Biraz elektronik ortamda tutulması da muallakta olduğu için şu anda, yani fiziki olarak başlanılması yeni yıla iyi olurdu diyorum çünkü süre geçti; 31 Aralık son günüydü. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

