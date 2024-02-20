Mali Müşavir Şuayip Türker Hakk'a uğurlandı

Kayseri İncesu İlçesi, Başdere Köy yolu üzerinde bulunan Turesan-ı Veli Tekkesi'nin muhiblerinden, Mali Müşavir gönül adamı Şuayip Türker, hafta sonu konakladığı Tekke'de soba zehirlenmesinden Rahmeti Rahman'a uğurlandı.

TURESAN TEKKESİNİN HADİMİ VE MUHİBBİYDİ

İncesu İlçesinin batı tarafında bulunan Tekke Dağı üzerinde Sultanım mevkiindeki türbe ve tekke harap halde bakımsız bir vaziyette iken, kendilerine manevi bir vazife olarak emaneti alan İncesu'dan Mehmet Tefsir'in torunu, Yusuf’un oğlu Şuayıp Türker ve ona yardım eden ehli hizmet tekkeyi perişan halinden kurtarmışlar, damını, duvarlarını, içini geniş şekilde onarmışlar, tefriş etmişler çevresini ağaçlandırıp düzenlemişler, yakınına bir görevli evi yapıp, bir görevli de tayin ederek binanın sürekli bakım ve emniyetini sağlamışlardır.

Ayrıca önce İncesu'dan, ormanlık mıntıkadan bir yol teşebbüsünde bulunmuşlar sonra Ürgüp Başdere'den açtırdıkları diğer bir yolla dağa, tekkenin yakınına kadar araçların çıkabilmesini, böylece insan ve malzeme ulaşımını gerçekleştirmişlerdir. Kendini tekke hizmetine adayan, başta Şuayıp Türker olmak üzere bütün hizmeti geçenlerden Allah razı olsun.

Bundan yaklaşık 25 yıl önce İncesu'dan Başdere'ye gelen eski kervan yolu ihya edilmiş ve Büyükşehir Belediyesince asfaltlanmış, böylece ulaşım daha kolay hale gelmiştir. Yine bu hayır sahipleri her yılın Haziran ayının son pazar gününü Tekke Dağı'nda Şeyh Hazretlerini anma günü olarak ilan etmişler, bugünlerde çeşitli etkinliklerde bulunmuşlar ve okul birincisi olan öğrencilere hediyeler vermişlerdir. Bu hizmetleri devam etmektedir.

Tekkenin bakımını ve mihmandarlığını manevi bir vazife olarak üstlenen Şuayip Türker ve arkadaşlarının yaptığı onarımla tekke binası sağlam ve faal hâle gelmiştir. Ayrıca tekke çevresinin tanzimi, yeşillendirilmesi ve hizmet evi de bu şahıslar tarafından yapılmıştır.

Hiçbir zaman kopmadığı ve her bulduğu fırsatta sürekli kendini tekke'nin hizmetine adayan Merhum Şuayip Türker'e Allah Rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun.

