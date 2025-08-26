  • Haberler
  • Gündem
  • Maliye Bakanı Şimşek, 'Enflasyon beklentileri iyileşiyor'

Maliye Bakanı Şimşek, 'Enflasyon beklentileri iyileşiyor'

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 dönemine ilişkin 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' verilerini yayımladı. Verilerin yayımlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz' dedi.

Maliye Bakanı Şimşek, 'Enflasyon beklentileri iyileşiyor'

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 dönemine ilişkin “Sektörel Enflasyon Beklentileri” verilerini yayımladı. Verilerin yayımlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi. Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hacılar'da Altyapı ve Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Hacılar'da Altyapı ve Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Milletvekili Çopuroğlu, 'Ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz'
Milletvekili Çopuroğlu, “Ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz”
Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 kişi hafif yaralı
Otomobil TIR’ın altına girdi: 1 kişi hafif yaralı
Eski eşini bıçakla yaralayan şahıs yakalandı
Eski eşini bıçakla yaralayan şahıs yakalandı
Molu Kardeşler'in Son Temsilcisi Metin Molu Hayatını Kaybetti
Molu Kardeşler'in Son Temsilcisi Metin Molu Hayatını Kaybetti
Kocasinan'dan Engelli Bireylere Özel Nakil Hizmeti
Kocasinan'dan Engelli Bireylere Özel Nakil Hizmeti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!