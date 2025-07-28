Maliyetler artınca, yapay çiçeklere olan talep arttı

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açılmış oldu. Yeni evlenecek çiftler için daha düşük maliyetli yapay düğün çiçekleri ise ilgiyle karşılanıyor. Çiftlerin canlı çiçekten ziyade yapay çiçeklere talebinin arttığını vurgulayan işletme sahibi Hayriye Kakillioğlu şöyle konuştu: “Şu an sezon açıldı ve yoğunluk fazla. Evlenecek çiftler sabırsızlıkla tatlı alışverişler yapıyorlar. Mutlulukları gözlerinden okunuyor. Maliyet konusunda biraz sıkıntılılar ama çiftlerin mutlu olmaları maliyeti de kapatıyor. Yeni evlenecek çiftlere hediyelik ve çiçek konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an ekonomik durumdan dolayı maliyeti ne kadar düşük olursa o kadar iyi oluyor. O yüzden de canlı çiçekten ziyade yapay çiçeklerde alım fazlalaştı. Biz de elimizden geldiği kadar çiftlerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Maliyetini biraz daha düşürüyoruz.”

Kakillioğlu, En çok talep edilen çeşidin kırmızı beyaz gül ve renkli şakayık olduğunu, fiyatların ise 850 TL’den başladığını belirtti. Kakillioğlu, “Genelde beyaz gül, kırmızı gül, şakayık ve açmamış tomurcuk güller talep ediliyor. En çok kırmızı beyaz güller ve renkli şakayıklar daha çok tercih ediliyor. Fiyatlarımız şu an 850 TL’den başlıyor. Elimizden geldiği kadar uygun tutmaya çalışıyoruz. 41 güllü olanları bin TL’den şu anda satışta. Ortamdaki ekonomiden dolayı da fiyatı ortalarda tutmaya çalışıyoruz. Evlenecek yeni çiftlere de mutluluklar diliyoruz” diye konuştu.