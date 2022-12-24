“Maliyetlere göre şeker fiyatları makul seviyede”

Şeker fiyatları ve maliyetler hakkında bilgi veren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay, fiyatı belirleyen unsurun girdi maliyetleri olduğunu anlattı. Şeker sektöründe bütün fabrika yöneticilerinin maliyeti ortaya çıkarmak için toplantılar yaptığını belirten Akay, “Öncelikle pancar maliyeti ile başlamak gerekiyor. Pancar üretimi, maliyeti etkileyen birinci unsurdur. Mazot, gübre, sulama elektriği, tohum işçiliği bütün bunları hesap ettiğiniz zaman ortaya maliyet çıkıyor. Bunun üzerinde çiftçinin de kazanabileceği bir kâr marjı oluşması lazım. Buna göre bin 400 artı 50 lira olarak alım fiyatı belirlendi. Ancak randevu primi gibi birtakım uygulamalar da girince pancarın tonu bin 650 liraya geliyor. 7 kilo pancardan 1 kilo şeker elde ediliyor. Bin 650’yi 7 ile çarptığınız zaman 11 bin küsur bir rakam çıkıyor. Bu rakam da şeker maliyetinin yüzde 60’ına tekabül ediyor. Bunun maliyetini hesapladığımız zaman 19 bin gibi bir rakam çıkıyor. Bunu içerisinde finansman maliyeti yok” şeklinde konuştu.

‘BİR KURUŞ FAİZ ALMADIK’

“Biz çiftçimizin üretimini gerçekleştirmesi için 2 milyar lira ayni ve nakdi avans verdik” diyen Başkan Akay, “Bunun için bir kuruş faiz almadık. Ama biz bunu bankadan kullanıyoruz ve bankaya faiz ödüyoruz. Dolayısıyla bu işlerin yapılabilmesi için bir finansman maliyeti var. Bu finansman maliyetini dahil ettiğiniz zaman şekerin maliyeti bugün itibariyle ton maliyeti 20 bin lira. Bu fiyat hem Kayseri Şeker için böyle hem Türk Şeker için ya da diğer fabrikalar için ortalama böyle. Dolayısıyla şekerin tonu 20 bin liranın altında satıldığı zaman fabrika zarar edecek demektir. Şu anda şeker satışları ton itibariyle ortalama 20-21 bin lira seviyesinde. Bu fiyatların piyasaya yansıma kilo bazında 23 lira ile 26 lira arasında değişiyor. Bunun paketleme, nakliye, işçilik, marketlerin kendi masraflarına dikkat edildiği zaman fiyatlar makul seviyede. Şu an itibariyle fahiş bir kâr marjı söz konusu değil. Geçen özellikle Nisan ayına kadar bu fiyatları tutmaya çalıştık. Ama bizim elimizde şeker bittikten sonra fiyatlar ciddi bir şekilde patladı, o arada yüksek kâr edenler olmuştur. Çiftçinin ve üreten fabrikaların çok fazla bir kârı olduğu söylenemez. Ama alıp satanlar ne kadar kâr ettiler onun hesabını ben yapamam” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’DE ŞEKER PANCARI ÜRETİMİNDE SULAMA İLE İLGİLİ SORUN VAR’

Gelecek sene kota ile ilgili sorun olmayacağını tahmin ettiğini belirten Akay, şeker pancarı üretiminde sulama problemine dikkat çekti. Akay, “Kotalı üretim yaptığımız için ocak ayının sonuna kadar kotalar tamamlanacak olursa Türkiye’de geçen seneki gibi bir krizin yaşanmayacağını düşünüyorum. Ama bu rakamlar ortaya çıkmadan da kesin bir şey söylemek çok kolay değil. Bizim gelecek sene için yaptığımız bin 800 lira avans hamlesi önemli bir hamle. Dolayısıyla çiftçi şeker pancarı üretiminde bu fiyatlar çerçevesinde istekli davranacaktır. Ve çiftçi ürettikten sonra şeker sektörüyle ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çiftçinin üretim yapabilmesi için bizim de destek olmamız lazım. Tohumunu, gübresini yeri geldiğinde traktördeki mazotunu temin edeceksiniz. Hatırlayın, geçen sene çiftçi traktörü çalıştırmak için petrol bayilerinden mazot almakta sorun yaşıyordu. Fiyatlar sık değiştiği için çeşitli problemlerle karşılaşıyordu. Biz bu problemlere zamanında destek olarak çiftçimizin üretimine destek verdik. Bunu diğer çiftçi kuruluşlarına örnek olsun diye yapıyoruz. Ben bu çerçevede çok bir sorun olacağını düşünmüyorum. Zaten biz bu geçtiğimiz sene için kotaları kaldırmıştık. Pancar uygulaması olmayacağını söylemiştik. Tahmin ediyorum gelecek sene de kota sınırlaması olmayacak gibi görünüyor. Öyle olursa çiftçi bütün üretim gücünü ortaya koyarak başarılı bir şekilde üretimini gerçekleştirir. Türkiye’de ciddi bir üretim potansiyeli var. Şeker pancarı üretiminde sulama ile ilgili sorun bulunuyor. Bir önerim var; devletimiz her şeyi yapıyor. Barajlar, köprüler, havaalanları ama en acil ihtiyaç barajlardaki suların kapalı sistem kanallarla tarlalara ulaştırılmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.