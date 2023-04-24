Mame Baba Thiam hat-trick yaptı

Yukatel Kayserispor'un Senegalli golcüsü Mame Baba Thiam, Adana Demirspor maçında sarı kırmızılı forma ile ilk kez hat-trick yaparken, Süper Lig'deki gol sayısını da 8'e çıkardı.

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  • 24.04.2023 13:13
  • Güncelleme: 24.04.2023 14:06
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Mame Baba Thiam hat-trick yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un Senegalli golcüsü Mame Baba Thiam, Adana Demirspor maçında sarı kırmızılı forma ile ilk kez hat-trick yaparken, Süper Lig’deki gol sayısını da 8’e çıkardı.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşırken, sarı kırmızılılarda forma giyen Senegalli futbolcu Mame Baba Thiam hat-trick yaptı. Thiam, karşılaşmanın 24. 30. ve 45+4. dakikalarında gol sevinci yaşadı.

30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını da 8’e çıkardı. 85. dakika oyunda kalan Thiam yerini Emrah Başsan’a bıraktı.

İHA

Kayseri Gündem
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