Mame Thiam 2. golünü attı

Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam ligdeki 2. golünü attı.

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  • 28.08.2023 10:10
  • Güncelleme: 28.08.2023 10:10
Mame Thiam 2. golünü attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam ligdeki 2. golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor sahasında Samsunspor’u 2-1 mağlup ederken Mame Thiam 1 gol daha attı. Ligde geride kalan 3 maç sonunda 5 puana ulaşan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu. Mame Baba Thiam son oynanan 2 maçta 2 gol attı. Bu sezon ilk golünü 2. haftada İstanbulspor’a atan Mame Baba Thiam, 3. haftada Samsunspor’u da boş geçmedi. Senegalli oyuncu Mame Baba Thiam, Bobo ve Ariza Makukula’yı geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oldu.

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İHA

Kayseri Gündem
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