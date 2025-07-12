Manav İşletmecisi Kanarya, 'Meyve temininde zorluk yaşıyoruz'

Manav İşletmecisi Ekrem Kanarya, Kayseri’de yaşanan zirai don olayından sonra yaz meyvelerinin etkilendiğini ve bazı meyvelerin temininde güçlük çektiklerini belirterek, meyve ve sebze fiyatları hakkında bilgiler verdi.

Meyve olarak kiraz ve vişne bulmakta zorlandıklarını belirten Manav İşletmecisi Ekrem Kanarya, “Meyvelerin birçoğu, bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle şu anda fiyat olarak oldukça yüksek. Hepsini tabii ki temin edip getirmeye çalışıyoruz ancak bazı ürünlerde zorlanıyoruz. Özellikle zirai donun çok etkili olduğu meyvelerde tedarik sıkıntısı yaşıyoruz. Kiraz, yazın en çok satan ürünlerden biridir. Ancak bu yıl hem temininde zorlanıyoruz hem de fiyatı çok yüksek. Getirdiğimiz ürünleri satmakta zorlanıyoruz çünkü müşterilerimizden fiyatlara tepki geliyor. Bu nedenle kiraz gibi ürünleri az miktarda getiriyoruz veya hiç getirmiyoruz” şeklinde konuştu.

‘SEBZELER MEYVELERDEN DAHA UCUZ’

Meyve fiyatları hakkında bilgiler veren Manav İşletmecisi Ekrem Kanarya, “Karpuz şu anda oldukça düşük fiyatta. Üzümler yaklaşık 100-120 TL civarında. Ahududular 150 TL civarında. Frenk üzümleri de 120-150 TL arasında değişiyor. Çileklerimiz ise 250 TL civarında. Zaman zaman bu fiyatlar daha da yükselebiliyor. Ayrıca reçellik çileklerimiz geliyor; bunlar da 150-200 TL arasında satılıyor. Ejder meyvesi ise şu an 350 TL civarında. Bursa şeftalileri de geliyor, onlar da 150-200 TL arasında satılıyor. Yeni çıkan elmalar ise yaklaşık 100 TL civarında. Meyve fiyatları bu şekilde. Öte yandan sebzeler şu anda fiyat olarak daha uygun. Bunun nedeni hem yerli sebzelerin çıkmaya başlaması hem de Antalya, Mersin ve Adana gibi bölgelerden ürünlerin yoğun olarak gelmesi. Aynı ürünün farklı bölgelerden gelmesi sebebiyle arz arttı ve fiyatlar düştü” diye konuştu.

‘VİŞNE BULMAKTA ZORLANIYORUZ’

Zirai donun en çok meyveleri etkilediğini de belirten Manav İşletmecisi Ekrem Kanarya, “Meyvelerde ise durum daha farklı. Zirai don özellikle meyveleri etkilediği için temin etmekte ve almakta zorlanıyoruz. Örneğin, şu an vişne dönemi ama vişne bulamıyoruz. Raflara koymamız gerekiyor çünkü herkes reçel yapmak için vişne bekliyor. Ancak bulmakta zorlanıyoruz ve fiyatı şu anda 300 TL civarında. Bu fiyata vişneyi getirip kilogram bazında satmak pek mümkün olmuyor. Bu nedenle şu anlık beklemedeyiz. Fiyatların biraz daha düşmesini ve yerli vişnelerin çıkmasını bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.