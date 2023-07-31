Mandıra Filozofu Kayseri'de söyleşi yaptı

Pars Fuarcılık tarafından KayserMall AVM’de düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda Mandıra Filozofu olarak bilinin Müfit Can Saçıntı söyleşi düzenledi. Hem fuar hem de söyleyişiyle halk yoğun katılım sağladı. Soru cevap şeklinde düzenlenen söyleşide vatandaşlar eğlenceli vakit geçirdi. Vatandaşlara sorular soran Mandıra Filozofu doğru cevap verenlere pişmaniye ve lokum hediye etti. Ünlü yönetmen ve oyuncu Saçıntı, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Söyleşi sonrası 1HA mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Mandıra Filozofu Müfit Can Saçıntı, Kayseri’yi çok sevdiğini söyledi. Saçıntı, “Kayseri’ye geliş sebebim aslında pastırma yemek, yemek yemek, etli pide yemek, bütün yöresel lezzetleri yemek. İşi de bahane ediyorum, bazen söyleşi diye, bazen iş diye ama yalan itiraf ediyorum. Kayseri’ye geliş amacım yemek yemek, özellikle yöresel ürünleri. Bugün de burada yöresel lezzetler fuarı var dediler söyleşiyi bahane ettik buraya Kayseri’nin ve bölgenin yöresel ürünlerini yemeye geldim. Gelmişken de bir söyleşi düzenlediler çok da sıcak ve güzel bir söyleşi yaptık. Ben sordum, seyircimiz sordu. Karşılıklı bir söyleşi yaptık. Pek bilinmeyen bir şey açıklıyım benim kütük Çorum ama dedelerim Kayseri’ye bağlı Karaüzüm’den gelmiş. Oraya da Hekimhan’dan gelmişler ama belli bir süre Kayseri’de yaşamış dedelerim. Yani ucundan azıcık bende Kayseriliyim. O yüzden Kayseri’ye muhabbetim biraz farklı. Çok seviyorum. Kayseri’nin insanı da ayrı güzel, tarihi eserleri ayrı bir güzel ama ne yalan söyleyeyim benim için birinci sırada lezzetleri geliyor. Lezzet diyarı Kayseri’yi çok seviyorum” şeklinde konuştu.