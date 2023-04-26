Mansur Yavaş: 'Bundan sonra temiz siyaset gelecek'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, Kayseri’de yaptığı konuşmada, “Bundan sonra temiz siyaset gelecek. Bize düşen görev çok daha iyisini yapmak” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği açık hava toplantısında konuştu. Burada Kayserililere seslenen Yavaş, “Bir seçime gidiyoruz. Seçim bitecek, bu millet kimi seçerse seçecek herkes evine dönecek. Maalesef iktidar başkaları siyaset yaparken onları çok hakir görerek, “siz ne anlarsınız” diyerek, seçime girmek serbest, kazanmak yasak gibi tutum içine giriyor Akşener’e parti kurulduğundan beri hakaretler, tehditler ama kimsenin cezalandırılmaması. Herkese bir karalama, herkese bir çamur. Bizler kimseye bir şey demiyoruz. “İllet”, “zillet” gibi laflarla karşılaşıyoruz. Artık bundan sonra temiz siyaset gelecek. “Yuh”u da ortadan kaldıracağız, temizliğe buradan başlayacağız. Koltuğu bırakmak istemiyorlar, bütün mesele burada. Seçim sırasında verdiğiniz vaatleri keşke önce gerçekleştirseydiniz. Adeta niye seçime giriyorsunuz havasında konuşmalar yapılıyor. "Diyanet’i kapatacaklarmış" diyorlar. Bunun kapatılacağıyla ilgili 6 liderden bir kelime çıktıysa Ankara’yı da bırakıyorum. Bu cami bahçesinde söyleniyor. İyi bir Müslümanın ağzından bal damlar. Bugün 7 milyar insan var. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış. Herkes herhangi bir görüşe sahip olabilir. Kimse kınanamaz. Herkes tercihini yapacak. 2019 yılında aday olduğumuzda yine aynı şeylerle karşılaştık. Bülent Arınç ’Ankara’yı parsel parsel sattı’ demedi mi? Çocukların altında spor arabalar, televizyon kanalları. Bunlar hepsi rantları için. ’Burayı yönetemez’ dediler. Şimdi de ’bunlar iş başına gelirse 3 koyunu güdemezler’ diyorlar. Şimdi Ankara’da 5 katrilyon eski dönemin borcunu ödedik. Bir televizyon programında spiker ’bu paraları nereden buluyorsunuz’ dedi. Çalmazsan para bulunuyor” ifadelerini kullandı.

"Mutabakat metni haricinde kim ne diyorsa yalan söylüyor"

“14 Mayıs’ta değişim olduğu zaman ülkenin hiçbir yerinde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” diyen Yavaş, “Biz seçilirsek Ankara’da TV’lerde gösterdiler, uyduruk listeleri kaydırıyorlar. ’30 bin kişiyi işten atacak’ yalanını söylediler. ’Siyasi nedenle bir Allah’ın kulunu atarsam namussuzum’ dedim. Niye atalım. Aynı yalanı Adıyaman’da attılar. Kamu görevlilerine ’sizi görevden atacaklar’ diyorlarmış. Seçildiğimizde Ankara’dan sökülen ’TC’ tabelalarını yerlerine çaktık. Baktılar ki seçilecek belediyelerde böyle bir şey olmuyor, İstanbul seçimlerinin ikincisine geldik. Artık beka konuşulmuyor. İsrail düşerse Kudüs düşer dediler. Ekrem bey fark atarak, bu demokrasi katillerinin cezasını verdi. Şimdi Kudüs yerinde duruyor, Mekke de yerinde duruyor. Sisi hükümetle tokalaşmakla meşgul” dedi.

Mansur Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “PKK’lılarla görüşen en fazla kendileri. Sahte broşürler dağıtmışlar, Öcalan serbest kalacak diye. Biz orada olduğumuz süre bebek katili cezasını çekmedikçe bir Allah’ın kulu çıkaramaz. Çıkarırsa yine bunlar çıkarır. HÜDA PAR’ın görüşlerini biliyorsunuz. Özerklik istiyorlar, bayrakla sorunlu. Şimdi PKK’nın bu konudaki görüşleri ile HÜDA PAR’ın görüşleri arasında fark var mı? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Ayın senaryo uygulanıyor. Eli kanlıların oyunu da istemiyoruz. Herkes kendi yoluna gitsin. Tertemiz 6 siyasi parti yan yana geldi ve uzlaştı. Mutabakat metni haricinde kim ne diyorsa yalan söylüyor. Milli projeler aynen devam edecek. Togg’u milletin parasıyla yaptınız. İHA’lar, SİHA’lar yapılıyor, milletin parasıyla yapıyorsunuz. Birde iş bulamayan çocukları destekleyerek bu sanayinin gelişmesini sağlayacağız. Bize düşen görev çok daha iyisini yapmak olacak. Bu yapılan tesisleri de sanki iktidarın kendisi yapmış, devlet yapmamış. TCG gemisi Marmara’daydı, şimdi İzmir’e gidiyor. Maşallah, seçim otobüsünü geçti. Biz nefret siyasetinden bıktık. Vaatleri sunmak en doğal hakkımız. Belediyelerde yaptıklarımızın, yapacaklarımızın teminatı olduğu için buralara geldik. Emin olmanız için bunları anlatıyoruz.”