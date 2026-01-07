Mantıyı bile ekmekle yiyoruz: Türkiye ekmek tüketiminde dünya şampiyonu

Dünya bankası verilerine göre ülkemizde kişi başı yıllık 199 kilo 600 gram ekmek tüketiyoruz. Bir yılda kişi başına ise yaklaşık 3 ekmek düşüyor. Türkiye’yi ise 135 kilo ile Sırbistan takip ediyor. Listenin en alt sırasına ise 1,75 kilo ile Hindistan geliyor. Veriler ekmeğin sadece yiyecek değil aynı zamanda kültürel bir gıda olduğunu gösteriyor.

Türkiye genelinde ekmek tüketiminin oldukça yüksek olduğunu belirten Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Genel Sekreteri Şerife Demir, “Türkiye genelinde ekmek tüketiminin oldukça yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Hamur işlerini ve ekmeği seven bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Ekmek tüketimi, bir Anadolu şehri olan Kayseri'de de oldukça yüksek. Belki buğday üretiminin yoğun olmasından, belki de kültürel alışkanlıklardan dolayı Anadolu’daki tüm şehirlerde ekmek tüketimi çok seviliyor. Hatta biz, mantıyı bile ekmekle tüketen bir şehiriz. Yapılan son zamlara vatandaşlar, "Ekmeğimize bile dokundunuz" diyerek büyük tepki gösterdi. Ancak fırıncıların da bu zammı yapma nedenleri var; un, maya, işçi maliyetleri ve kira giderlerindeki artışları dengelemek zorundalar. Aslında bu zam kararı 2025 yılında alınmıştı, fakat başkanımızın inisiyatifiyle uygulamayı 2026 yılına erteledik. Yani bu, 2026’da yeni alınmış bir karar değildir. Güncel durumda 200 gram somun ekmeğin fiyatı 14 lira olarak belirlenmiştir. Bu fiyat artışına rağmen ekmek satışlarında bir düşüş yaşanmamıştır” şeklinde konuştu.