Maraş depremi Kayseri'de hangi oranda Hissedildi

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş bölgesinde meydana gelen depremlerin Kayseri'de hangi oranda hissedildiği tartışmalarına açıklık getirdi.

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  • 29.03.2023 14:44
  • Güncelleme: 29.03.2023 14:46
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Maraş depremi Kayseri'de hangi oranda Hissedildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş bölgesinde meydana gelen depremlerin Kayseri’de hangi oranda hissedildiği tartışmalarına açıklık getirdi.

Jeolog Adnan Evsen, yaptığı açıklamada, ‘son günlerde Maraş Depreminin Kayseri Şehrinde 6.5 M’den daha büyük hissedilmiştir şeklinde ortaya atılan görüşler kafa karışıklığı oluşturmaya devam etmektedir’ diyerek, konuya şu şekilde açıklık getirdi: 
‘6 Şubat tarihinden bugüne kadar sürekli gündemde tutulan bu konuda Kayseri Şehrinin bu depremi yaklaşık 5.5 sismik şiddetinde hissettiğini ifade etmiştim. Dikkat etmek gerekirse magnitüt ile şiddet aynı değildir. Magnitüt depremin odak noktasındaki ölçüsü olup, odak noktası için geçerlidir. Şiddet ise yüzeydeki tahribat oranından hareketle belirlenen bir değerdir. Kandilli Rasathanesi geçtiğimiz günlerde bu konu ile ilgili bir çalışma yaptı ve kamuoyu ile paylaştı. Bu haritadan da anlaşılacağı üzere Kayseri şehrinin renk skalası 5-6 şiddeti aralığında gözükmektedir. Yani Maraş depremini Kayseri’de 5-6 şiddetindeki hissedilmeye karşılık gelen depremin aletsel büyüklüğü ise 4.5-5.1 M’dir.’ 
 

Haber Merkezi

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