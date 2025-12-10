Maraş Milletvekili Karatutlu'dan Kayseri'nin yonca kavşaklarına övgü

Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Yeni Yol grubu adına TBMM’de söz alarak kentte yol çalışmalarının yetersiz kaldığını ifade ederek Kayseri’yi örnek gösterdi.

Milletvekili Karatutlu, “Kahramanmaraş geçmişte olduğu gibi bugün de Doğu Anadolu'yu Çukurova'ya bağlayan, Karadeniz'i Çukurova ve Güneydoğu'ya bağlayan en kısa yolun geçtiği ildir ama bu yolların kalitesini görürseniz anlarsınız ki Maraş gerçekten ulaşım yönünden ihmal edilmiştir. Karadeniz'den gelen tırlar, kamyonlar Çukurova ve Güneydoğu illerine giderken maalesef Kahramanmaraş'ın içinden geçmektedir. Yapılması gereken çevre yolu Bakanlık tarafından ağza bile alınmıyor. Doğu Anadolu'yu Çukurova'ya bağlayan ve Pazarcık ilçemizden geçen o tırlar ve kamyonlar her sene birkaç vatandaşımızın canını almaktadır. 8-10 kilometrelik Pazarcık çevre yolunu dahi yapmaktan şu anda aciziz. Aynı şekilde merkezi ilçeye bağlayan Andırın-Maraş, Kahramanmaraş-Elbistan, Elbistan-Malatya, Kahramanmaraş-Çağlayancerit yollarımız da standart dışıdır. Yine, yazın büyük nüfuslara sahip olan Kahramanmaraş-Ilıca, Kahramanmaraş-Bertiz vadisi yolları da bırakın standardı, kavislerden geçilmeyen tek şeritli yollardır. Teşekkür ediyoruz, Göksun-Kahramanmaraş arası 11 tünelle bağlandı ama Allah aşkına, Göksun çıkışındaki hâlâ tek şeritli yol için dört beş senedir niye bir şey yapılmıyor? Niye orada kazalara meydan veriliyor?” açıklamasını yaptı.

Trafik yoğunluğundan söz eden Milletvekili Karatutlu yolların yetersiz kaldığını ifade ederek; “Âşık Mahzuni'nin elli altmış yıl önce söylediği "yolsuz Maraş" ifadesinde haklılık payı olduğunu söyleyebiliriz. Deprem nedeniyle Onikişubat ilçesine taşınan Kahramanmaraş'ın merkezinin büyük çoğunluğu bugün Karayollarının denetiminde olan yollarda yoğun trafik yaşanmaktadır. Buralara köprülü kavşak yaparak rahatlatılması gereken karayolları affedersiniz uyduruk köprülü kavşaklarla iki üç yıllığına bizi idare ediyor ama komşu şehir Gaziantep'e, komşu şehir Kayseri'ye yonca yaprağı şeklinde kavşaklar yapılıyor, Maraşlılar uyutulmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.