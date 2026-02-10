Maraş'tan Kayseri'ye Akdeniz çalımı

Kayseri'de hızlı tren çalışmalarında sona gelmeden Kahramanmaraş hattının yapılacağı duyuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Nurdağı-Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı bağlantısıyla Kahramanmaraş'ı, Doğu Akdeniz limanlarına ve ana ticaret koridorlarına entegre edeceğiz' dedi.

Maraş'tan Kayseri'ye Akdeniz çalımı

Kayseri’nin hızlı tren hasreti sürerken Kahramanmaraş hattının Doğu Akdeniz limanlarına doğrudan entegre edileceği duyuruldu.  Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden başlayarak Kahramanmaraş’a uzanacak hızlı tren hattı, toplam 49 kilometre uzunluğunda olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kahramanmaraş’ı, Doğu Akdeniz limanlarına ve ana ticaret koridorlarına entegre edeceklerini vurgulayarak, “Nurdağı-Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı bağlantısıyla Kahramanmaraş’ı, Doğu Akdeniz limanlarına ve ana ticaret koridorlarına entegre edeceğiz. Toplam 49 km uzunluğundaki bu hatla hem yolcu hem yük taşımacılığında büyük bir kapasite artışı sağlayacağız. Saatte 200 km işletme hızına uygun hatla, Kahramanmaraş’ın üretim potansiyelini daha geniş pazarlara ulaştıracağız” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'a Hayran Kaldılar
Talas’a Hayran Kaldılar
Şüpheli Şahsın Ev ve İşyerine operasyon: 80 parça 'Anadolu Mirası' ele geçirildi
Şüpheli Şahsın Ev ve İşyerine operasyon: 80 parça 'Anadolu Mirası' ele geçirildi
İncesu Zabıtası 7 iş yerine idari yaptırım kararı uygulandı
İncesu Zabıtası 7 iş yerine idari yaptırım kararı uygulandı
Kayseri Gündem: İnternet Gazeteciliğinde 100 Bin Haberi Aştı
Kayseri Gündem: İnternet Gazeteciliğinde 100 Bin Haberi Aştı
Başkan Büyükkılıç: 'İçme Suyuna 1.6 milyarlık Yatırım Yaptık'
Başkan Büyükkılıç: 'İçme Suyuna 1.6 milyarlık Yatırım Yaptık'
Sanat Melikgazi'nin İlk Programı Büyük Bir İlgi İle Gerçekleşti
Sanat Melikgazi’nin İlk Programı Büyük Bir İlgi İle Gerçekleşti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!