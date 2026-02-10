Maraş'tan Kayseri'ye Akdeniz çalımı

Kayseri’nin hızlı tren hasreti sürerken Kahramanmaraş hattının Doğu Akdeniz limanlarına doğrudan entegre edileceği duyuruldu. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden başlayarak Kahramanmaraş’a uzanacak hızlı tren hattı, toplam 49 kilometre uzunluğunda olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kahramanmaraş’ı, Doğu Akdeniz limanlarına ve ana ticaret koridorlarına entegre edeceklerini vurgulayarak, “Nurdağı-Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı bağlantısıyla Kahramanmaraş’ı, Doğu Akdeniz limanlarına ve ana ticaret koridorlarına entegre edeceğiz. Toplam 49 km uzunluğundaki bu hatla hem yolcu hem yük taşımacılığında büyük bir kapasite artışı sağlayacağız. Saatte 200 km işletme hızına uygun hatla, Kahramanmaraş’ın üretim potansiyelini daha geniş pazarlara ulaştıracağız” açıklamalarında bulundu.