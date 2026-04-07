‘Marifet Mektebi’ projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Vali Gökmen Çiçek, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Vali yardımcıları, kurum müdürleri, öğretmenler ve iş insanları katıldı.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, gençlerin sadece okulda değil, okul dışında da yanlarında olmaları gerektiklerini belirterek, “Bazen akşam asayiş bültenleri bana geldiğinde okurken çok midemin bulandığı, gözlerimin çok dolduğu anlar oluyor. O kadar çok tuzak kuruluyor ki, bizim zamanımızdaki gibi değil, bambaşka bir zaman yaşıyoruz. Dolasıyla gençlerimizi sadece okulda değil, okul dışında her alanda yanlarında olmamız gereken bir zamandayız. Dolasıyla bu projeyi gerçekten ne kadar anlatırsak, tam olarak içimdeki hissiyatı tam olarak ERVA’da anlatamamışsam, Marifet Mektebin’de de anlatmakta zorlanıyorum” dedi.

Talas Kaymakamı İlyas Memiş de “Sayın Valimizin himayelerinde, kaymakamlığımız ve ilçe belediyemiz tarafından Erciyes Üniversitemiz ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz iş birliğiyle hayata geçireceğimiz projeyle, edebiyata ilgisi olan, başarılı, gayretli öğrencilerimizin tespiti yapılarak bu öğrencilerimizin edebi, kültürel ve sanatsal açıdan kabiliyetlerinin artırılması amaçlanmaktadır. Geleceğimize yön veren, yarınlarımıza katkı sağlayabilecek, edebiyatçıları, yazarları, şairleri yetiştirelim diye bu yola koyulduk” şeklinde konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise projeyle ilgili olarak, “7/24 kütüphanemizde gece beni arayıp, yer yok diyorlar başkanım bize bir çare bulur musun diyen çocuk, geleceğin 5-10-20 yıl sonrasında ben bu ülkenin yöneticileri arasında varım diye bir mesaj veriyor aslında. Neden buradasın dediğimizde de burada herkes ders çalışıyor, bu nedenle buradayım. Yoksa evi de var, bilgisayarı da var, odası da var. Demek ki toplumda yetenek açısından ve yaratılış açısından farklı farklı konumlardayız. Bu ülkenin mütefekkir ve münevver insanlarının yetişmesi için ortam oluşturmak da görevimizdir” ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu da konuşmalarında ‘Marifet Mektebi’ projesi için gereken katkıları sağlayacaklarını ifade ettiler.

Konuşmaların ardından ‘Marifet Mektebi’ projesi için iş birliği protokolü imzalandı.