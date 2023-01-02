Marifet Okulu öğrencileri yazar Rafet Ural ile buluştu

Eğitimci Yazar Rafet Ural İYC Marifet Okulu öğrencilerine başarını sırlarını anlattı.

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  • 02.01.2023 09:58
  • Güncelleme: 02.01.2023 09:58
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Marifet Okulu öğrencileri yazar Rafet Ural ile buluştu

Kayseri İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde faaliyet gösteren Marifet Okulu, “Okur-Yazar Buluşmaları” projesi kapsamında Eğitimci-Yazar Rafet URAL’ı öğrencilerle bir araya getirdi. Buluşmada öğrencilere eğitim ve meslek hayatlarında başarıyı yakalamanın yöntemlerini anlatan Rafet URAL, başarılı olmak için öğrencinin bir hedefi olması gerektiğini ve belirledikleri bu hedefe ulaşması için asla vazgeçmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Yerli ve milli kahramanların önemine vurgu yapan yazar Rafet URAL’ın son kitabı “İncili Çavuş” öğrenci ve veliler tarafından okunduktan sonra öğrenci ve velilerin katılımıyla kitap tahlili ve muhabbeti yapıldı. 

Gençlik ve eğitime yönelik hizmetleriyle adından söz ettiren Kayseri İlim Yayma Cemiyeti, gençlerin geleceğe katkı sunmasına yönelik olarak da birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. 
 Marifet Okulu 5 yıldır Kayseri'de ortaokul ve lise öğrencilerine dönük sosyal kültürel ve ahlaki gelişimlerine destek amaçlı çalışmalar yapıyor en son olarak çocukların kültürel gelişimlerine katkı için eğitimci yazar Rafet Ural ile “İncili Çavuş” kitabı çerçevesinde söyleşi ve imza programı yapıldı.

Söyleşide öğrenci velileri ve Marifet Okulu eğitim kadrosu hazır bulundu.
 

Haber Merkezi

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