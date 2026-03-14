Market alışverişlerine dikkat! Besin etiketinde nelere dikkat etmeli?

Uzman Diyetisyen Aslınur Yaşar Kolsuz, marketten yapılan besin alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Besin etiketi okumanın önemine değinen Uzman Diyetisyen Aslınur Yaşar Kolsuz; “Marketten doğru besini seçmek, besin etiketini anlamakla başlar. Besin etiketi okumak, sağlıklı beslenmenin en temel ama en çok ihmal edilen adımlarından biri. Etiketi hızlı okumanın üç yolundan bahsedeceğim. Birincisi içindekiler kısmı; içindekilerde yazan ilk üç madde bizim için çok önemlidir. Çünkü içindekiler kısmında ilk üç yazan madde, besinin içerisinde bulunan, en fazla bulunan üç üründür. Burada şeker, şurup, rafine karbonhidrat çeşitleri varsa o besin benim için kesinlikle sağlıklı değildir, uzak durmam gerekir diyebiliriz. İkincisi şekerin diğer İsimleri, şekerin tek bir adı yok, bunu bilmek lazım. Besin etiketinde, ambalajında sadece "şeker" kelimesine odaklanırsak burada hata yapmış oluruz. Glikoz, Glikoz şurubu, Fruktoz, Fruktoz şurubu, Mısır şurubu, Maltodekstrin, İnvert şeker. Bunların tamamı şekerin diğer isimleridir. İsimler farklı ama vücuttaki etkisi aynıdır; kan şekerimizi çok hızlı yükseltir ve metabolik yük oluşturur. O yüzden şekerin diğer isimlerine de dikkat edip onların bulunduğu ürünlerden uzak durmaya çalışmak lazım” açıklamasını yaptı.

Besin tablosunda dikkat edilmesi gerekenleri dile getiren Uzman Diyetisyen Kolsuz; “Üçüncü olarak besin tablosu. Tabii tek tek besin tablosuna odaklanmak, kaç yazıyor diye bakmak zor olur. Ama genel hızlı bir şekilde şuna bakmak çok kıymetli: bir besin sadece karbonhidrattan oluşuyorsa kan şekerini hızlı yükseltir; dengesiz ve sağlıksız bir besindir. Eğer bir besinin lif satırı yüksekse, o besin sağlıklı ve kan şekerini dengeli yükselten besin grubuna girmiş olur. O nedenle karbonhidrat-lif dengesi çok önemli. Ayrıca besin tablosunda karbonhidrat, protein, yağ ve lifin tamamının benzer bir dengede olması gerekir. Sadece birinin yüksek olduğu besinler, benim sağlıklı kabul etmediğim besinlerdir. Bu şekilde besin tablosunu yorumlayabilir, sağlıklı seçimler yapabilirsiniz. Daha bilinçli seçimler, daha sağlıklı bir yaşam getirir bize” ifadelerini kullandı.