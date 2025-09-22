Markette yağmadan hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı

Şubat 2025’de meydana gelen olayda iddiaya göre O.A. girdiği marketin kasasında çalışanlarına bıçak çekerek paraları aldı. Market çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geldi. Şahıs aldığı paraları polis ekiplerine teslim etti. Şahıs hakkında ‘yağma’ suçuyla dava açıldı. Duruşmaya tutuklu sanık O.A. ile müştekilerden market çalışanı İ.Y.S ile idarecisi Y.Ö. katıldı. Müşteki K.T. duruşmaya katılmadı.

Mahkemede konuşan müşteki İ.Y.S., “Ben K.T. ile birlikte kasada işlem yapıyordum. Sanık kafasında vere yüzünde atkı ile içeri girdi. Bıçak çekip kasadaki parayı istedi. Biz de verdik. Şikayetim yoktur” dedi. Y.Y. ise, “Ben mağazanın sorumlusuyum. Arkadaşlar aradı, gittim. Zararımız giderildi. Şikayetçiyim” dedi.

SANIK: BİR ANLIK BUHRANLA YAPTIM

Mahkemede konuşan tutuklu sanık O.A. ise, “Olay günü eşim, kayınvalidem ve kayınbabam evde oturuyorduk. Dizimdeki rahatsızlık nedeniyle çalışamıyordum. Eşim hamileydi ilaç almam gerekiyordu. Bir anlık buhranla yaptım. Pişmanım. Beraatimi istiyorum” dedi.

Avukatı ise, “Kolluk bir kaç dakika sonra olay yerine gelmiş. Müvekkilim parayı rızası ile vermiştir. Ekonomik kaynaklı ailevi sorunları vardır. Bu aşamada tahliyesini talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.