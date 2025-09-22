Markus Gisdol: Beşiktaş çok önemli bir rakip

Cumartesi günü Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, Beşiktaş ile oynayacağı erteleme maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman öncesi Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol ile takım kaptanı Cardoso açıklamalarda bulundu. Markus Gisdol yaptığı konuşmada, “tamamen farklı bir durumda farklı bir maç oynayacağız. 8 tane oyuncumuz eksik olacak. Şimdi Beşiktaş’a karşı nasıl bir çözüm üretebiliriz, en iyi çözümleri nasıl bulabiliriz ona bakıyoruz. Belki şuan bazı zorluklar yaşıyor olabilir ama Beşiktaş, Türkiye Liginin en önemli takımlarından bir tanes. Beşiktaş çok önemli bir rakip. Beşiktaş ile takımımızı karşılaştırmamamız gerekiyor. 8-10 oyuncusu olmasa dahi çok kuvvetli bir takım. Her hafta farklı 11’lerle sahaya çıkan bir antrenör değilim. Aynı grubunu tercih etmeyi isterim. Ama biliyorsunuz ki geçen hafta olan ve ondan önce olan sakatlıklar, aramıza çok geç katılan oyuncular. Dolayısıyla bu durumdayız ve daha sabırlı olmamız gerekiyor. Tabi ki ben de 2-3 maç aynı ilk 11 ile başlamayı umuyorum” diye konuştu.

Kayra Cihan ile ilgili basın mensuplarından gelen bir soruya ise Gisdol, “Kayra, altyapımızdan yetişen bir oyuncumuz. Geçen sene süre bulmuştu, bizde de buluyor. Son maçtada iyi iş çıkardı diyebiliriz. Genç oyuncularımız var. Takım bütünlüğünü, oynamak istediğimiz anlayışı sahaya yansıttığımız zaman çok rahat onlar da gelişme fırsatı tanıyacaklardır. Bu olduğunda da gelişmenin de hızlı olduğunu görebiliriz” ifadelerini kullandı.

CARDOSO: SAHAMIZDA İLK GALİBİYETİMİZİ ALMAK İSTİYORUZ

Çalışma öncesi konuşan takım kaptanı Miguel Cardoso ise, “Beşiktaş kuvvetli bir takım, bunun farkındayız. Bu maça hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umut ediyorum ki onlara karşı da istekli, arzulu, tutkulu şekilde oyunumuzu gösterip, kendi sahamız oynayacağımız bu maçta ilk galibiyetimizi almak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Benes ile ilgili gelen soruya Miguel Cardoso, “Benes’in atmasından dolayı çok mutluyum. Öncelikle şunu söyleyebilirim; bu bir takım işi, kimin gol attığının bir önemi yok. Önemli olan takıma yardımcı olabilmek. Benes de geçtiğimiz maçta çok güzel bir gol atarak bize bir puanı getirdi. Onu tebrik etmek istiyorum. Dediğim gibi bu bir takım oyunu Umarım hep beraber oyuncu arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kayserispor, Beşiktaş öncesi hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Sarı kırmızılı futbolcular, akşam saatlerinde yaptıkları antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalıştı. İdman yaklaşık olarak 1 buçuk saat sürdü.