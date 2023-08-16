Marmara depreminin yıldönümünde Talas'ta deprem hazırlıklarına bakış

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, deprem gerçeğini hiçbir zaman göz ardı etmeden önlem ve hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

17 Ağustos Marmara Depreminin 24. yıl dönümünde ilçede yaptıkları depreme yönelik çalışmaları değerlendiren Başkan Yalçın, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle andıklarını söyledi.

Depreme her zaman hazırlıklı olmak zorunda olduklarını dile getiren Başkan Yalçın, bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini bir yandan da geçici barınma merkezi oluşturduklarını ifade ederek, “Şu anda Talas’ta 41 noktada kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Depreme dayanıklı binalarla daha güvenli bir ortam oluşturuyoruz. Bununla birlikte muhtemel bir deprem veya afet durumunda kullanılmak üzere Başakpınar Asfalt Şantiyemizin yanındaki 30 bin m.lik alanda 103 konteynerlik Geçici Acil/Afet Sosyal Yaşam Merkezi kuruyoruz” dedi.

Acil durum konteynerleri

Bunlara ilave olarak ilçedeki nüfus yoğunluğuna göre park ve meydanlara Acil Durum Konteyneri yerleştirdiklerini dile getiren Başkan Yalçın, “İlkini Mevlana Mahalle Meydanına, ikincisini Bahçelievler Muhsin Yazıcıoğlu Parkına koyduğumuz ‘Acil Durum Konteyneri’ ile muhtemel deprem veya diğer afetler için tedbir alıyoruz. İçerisinde acil yardım müdahale malzemelerinden jeneratöre, battaniyeden megafon, radyo, el feneri ve ilk yardım çantasına kadar her türlü acil yaşamsal malzemenin yer aldığı acil durum konteynerinin sayısını ilçe genelinde 20’ye çıkarmaya planlıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’ye örnek olacak afet bilgi sistemi

Afet öncesi, afet anı ve sonrasındaki kriz yönetimi için de Talas Belediyesi Afet ve Kent Bilgi Sistemini kurmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Yalçın, üniversiteler ve çeşitli devlet kurumlarıyla koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Afet anındaki çalışmalara altyapı oluşturmak için bir sistem geliştiriyoruz. Tek bir ekranla ulaşılabilecek 3 boyutlu haritalarla afete yönelik tüm riskler analiz edilip afet anında ve sonrasında krizi yönetebileceğiz. Mesela depremde binalarda oluşacak hasarlar, saatler içinde bu sistemle öğrenilebilecek. Hangi binada kaç kişinin bulunduğu tespit edilebilecek. Bunun koordinasyonunu sağlamak amacıyla da Afet İşleri Müdürlüğünü kurduk. Bu sistemle bütün devlet kurumları tek bir sistemde toplanarak afette hızlı ve koordineli bir çalışma sağlanacak. İnşallah Türkiye’ye örnek bir iş yapmış olacağız. Bizim bu yapacağımız iş Türkiye’de belki de bir kıvılcım olacak” şeklinde konuştu.