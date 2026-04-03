Mart ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Mart ayı enflasyonunu açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mart ayında aylık bazda yüzde 1,94 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,3 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,08 olarak açıklandı.

TÜİK verilerine göre Mart’ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 32,82, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 25,98 artış gösterdi. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,94, Yİ-ÜFE yüzde 2,3 arttı. TÜFE, Mart’ta geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 10,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,87 yükseliş gösterdi. Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 7,58, geçen yılın Mart ayına kıyasla yüzde 28,08 arttı.

Mart ayı enflasyon verilerine göre kira artış oranı da belli oldu. Martta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 32,82 olarak belirlendi.