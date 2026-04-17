Mart ayında Kayseri’de 2 bin 62 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri, Mart 2026 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre; Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artarak 35 bin 725 oldu. İkinci el konut satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında azalarak 77 bin 642 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,5, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,5 oldu. Kayseri’de Mart ayında toplam 2 bin 62 konut satılırken bunların 467’si ilk elden, bin 595’i ise ikinci elden satışta oldu. Yine Mart ayında toplam 221 iş yeri satılırken bu satışın 36’sını ilk el satış, 185’ini ikinci el satış oluşturdu.