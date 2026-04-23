Masa Tenisi Sporcusu Kashoush, “Masa tenisinde şans diye bir şey yoktur, çok çalışmamız gerek”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde yetişen genç masa tenisi sporcuları, Türkiye genelinde düzenlenen şampiyonalarda elde ettikleri üstün başarılar ve kazandıkları madalyalarla dikkat çekiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Masa Tenisi sporcuları Semih Kahraman ve Kemal Kashoush, masa tenisinde elde ettikleri Türkiye şampiyonlukları ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Sporcu Kemal Kashoush, masa tenisinde şans diye bir şeyin olmadığını, başarırın tek sırrının çok çalışmak olduğunu belirterek, “Ben Kemal Kashoush. Şu anda 9 yaşındayım. Masa tenisini 4 yıldır oynuyorum. Turnuvalara katıldım, dereceler yaptım. Benim babam antrenör olduğu için başladım. Heyecanlıydım ama çok çalıştım. Günlük olarak plan hazırladım, böyle başardım. Önce biz burada turnuvaları kendi aramızda yapıyorduk, il dışına gitmeye başladık. En son Sivas’ta takımlarda üçüncü olduk. Nevşehir’de ferdilerde Türkiye Şampiyonası’nda Milli Takım seçmesinde dokuzuncu oldum. Bölgede birinci oldum. Küçükler Bölgesi'nde dördüncü oldum. Ben o başarıyı çok çalışarak yaptım. O başarıyı ben kendim için yaptım. Masa tenisinde şans diye bir şey yoktur, çok çalışmamız gerek. Benim hedefim milli takıma seçilmek” şeklinde konuştu.

Masa Tenisi Sporcusu Semih Kahraman da, Takımlar Ferdiler Türkiye Şampiyonası'nda Kemal Kashoush ile birinci olduğunu ifade ederek, “Ben Semih Kahraman. 10 yaşındayım. 4 yıldır bu sporu yapıyorum, 4 yıldan beri bu spor A.Ş.’deyim. Benim evim buraya çok yakın olduğu için gördüm ve geldim. Hocalarla oynarken eğlenceliydi, oyunlar yapıyorduk, antrenman yapıyorduk. 16-19 Nisan arasında olan Takımlar Ferdiler Türkiye Şampiyonası'nda Kemal ve ben takımlarda birinci olduk. Ondan önce bölge takımlarda birinci olduk, ferdilerde beşinci oldum. Ondan sonra Şırnak’ta küçüklerdeki takımlarda birinci olduk, ferdilerde ben altıncı oldum. Çok keyifli bir spor; hem insanı sokaktan uzaklaştırıyor hem de insanın kendi programını oluşturuyor, disipline yaklaştırıyor” açıklamalarında bulundu.

Antrenör Ufuk Uçmak ise masa tenisinin çok zevkli bir spor olduğunu ve başarının sırrının çok çalışmaktan geçtiğini vurguladı. Antrenör Uçmak, “Adım Ufuk Uçmak. Ben sporculukla başladım bu işe 9 yaşında ve sonrasında bir kaza geçirdik. Ardından hocam bana dedi ki; 'Ben seni' dedi 'temelden' dedi 'antrenör olarak yetiştirmek istiyorum. Senin inancın var mı?’ dedi. Benim de 'inancım çok hocam’ dedim. ‘Size güveniyorum’ ve beni antrenör olarak 9 yaşımdan sonra yetiştirdi. Yaklaşık ben de 10-15 yıldır bu işle meşgulüm. Allah'a şükür her kategoride sporcu yetiştiriyoruz. Kesinlikle masa tenisi harika bir spor; öğrenene kadar biraz zahmetli, zor bir spor ama öğrendikten sonra çok zevkli bir spor haline geliyor ve hayatımızda çok büyük bir önem arz ediyor. Sonuçta bütün reflekslerimizi çalıştırıyor; elimiz, ayağımız, göz koordinasyonumuz hepsinin beraber olması lazım. Arkadaşlar gelmek isterlerse onları bekliyoruz inşallah. Başarının sırrı tabi ki çocuğun yetenekli olması gerekiyor ama çok çalışmaktan geçiyor. Yeri geliyor biz gecemizi gündüzümüzü her şeyimizi buraya veriyoruz. Ne kadar çok çalışırsak o kadar da çok başarı geliyor” ifadelerinde bulundu.

Ayrıca, Antrenör Bayram Ali Polat ilk başta 5-7 yaş grubuyla başladıklarını ifade ederek, “İsmim Bayram Ali Polat, Spor A.Ş. Masa Tenisi Antrenörüyüm. 10 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu sürece tabi ki en başta 5-7 yaş grubuyla başlıyoruz. Orada seçimlerimiz oluyor. İlerleyen süreçlerde de çocukların kademe olarak kendilerini seviyelerinin artmasıyla seçebiliyoruz” sözlerini kullandı.